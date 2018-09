Die Experten von Euronics Viohl sind die richtigen Ansprechpartner bei Fragen rund um die neueste Technik und Elektrogeräte. Sie freuen sich auf viele Geburtstagsgäste. (Foto- und Bilderwerk)

Wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich einen neuen Fernseher anzuschaffen, könnte am morgigen Sonnabend Glück haben und ein TV-Gerät gewinnen. Die Grasberger Firma Euronics Viohl feiert ihr 40-jähriges Bestehen und blickt

gemeinsam mit den Gästen und Kunden zurück auf die vergangenen vier Jahrzehnte. Zusammen feiern die Angestellten diesen runden Geburtstag ihres Arbeitgebers morgen mit verschiedenen Aktionen – unter anderem mit einem Gewinnspiel.

Es könnte sich lohnen, im Geschäft in der Speckmannstraße 5 vorbeizuschauen. Inhaber Mike Meyer lockt während der Öffnungszeiten von 9 bis 12.30 Uhr und den folgenden Stunden mit allerlei Jubiläums-Aktionen. Der Erstplatzierte des Gewinnspiels kann sich über einen 65-Zoll-Fernseher von LG freuen, auf den Zweitplatzierten wartet ein 32 Zoll großer Fernseher von Nordmende. „Der dritte Preis ist ein Nordmende-Radio, und zu guter Letzt werden vier 40-Euro-Gutscheine verlost“, erläutert Meyer. „Die Gewinner werden direkt am Ende der Veranstaltung bekanntgegeben.“

Ob Neuanschaffung oder Reparatur – bei Euronics Viohl steht den Kunden eine breite Angebotspalette zur Verfügung. Eine kompetente Beratung gibt es gratis dazu. (Viohl)

Kuchen und Torwand

Das Team um Meyer hat zudem ein ansprechendes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Zwischen 12 und 16 Uhr sind die Landfrauen mit einem Café und einem breiten Angebot an leckeren selbst gebackenen Kuchen, Waffeln sowie Kaffee dabei und laden damit zum Verweilen und Klönen ein.

Bei der Umstellung der analogen Kabelsender auf das digitale Signal sind die Experten sehr gefragt. (Viohl)

Für die jüngeren Besucher wird es ein Torwandschießen auf dem Parkplatz geben. „Und wer super trifft, bekommt auch eine Kleinigkeit“, sagt Viohl-Inhaber Meyer. Außerdem gibt es vor Ort morgen eine spezielle EWE-Handy-Aktion, erläutert der Firmenchef. Wer auf der Suche nach einem neuen Telefonvertrag ist, kann sich dort beraten lassen.

Seit 40 Jahren ist das Grasberger Fachgeschäft Euronics Viohl ein versierter Ansprechpartner bei Fragen rund um Elektrogeräte verschiedener Bereiche – von TV- und Audiogeräten über Telefone und Kameras bis zu Haushaltsgeräten. Der Service erstreckt sich dabei nicht nur auf neue Geräte aus dem Bereich Unterhaltungstechnik.

Neben der Beratung, dem Verkauf und der Installation gehört die Reparatur und Instandhaltung älterer Anlagen zu den Aufgaben der Fachleute. „Wir versuchen, alles aus der Unterhaltungstechnik zu reparieren. Aber wir nehmen auch mal eine alte Waschmaschine mit in die Werkstatt“, sagt der Firmenchef und fügt erklärend hinzu: „Wir

reparieren im Prinzip alles, was einen Stecker hat.“

Die fachmännische Beratung erstreckt sich bei Euronics Viohl auf die gesamte Haustechnik und „diese kann für Laien schon ziemlich kompliziert sein“, sagt Meyer.

Daher gebe es häufig viele Fragen im Vorfeld zu klären, wenn eine Neuanschaffung anstehe.

Schnelles Internet

Euronics Viohl ist zudem offizieller EWE-Partner beim Glasfaserausbau. Der stehe in Kürze in der Region an, sagt Meyer. „Wir warten schon sehnsüchtig auf die Freigabe der Straßen und Hausnummern.“ Der Energieversorger EWE plant, bis zu 6000 Haushalte im Landkreis Osterholz mit Glasfaserkabeln auszustatten, was zu einer besseren Internetverbindung für Privathaushalte und Gewerbetreibende führen soll. Die weißen Flecken auf der Landkreiskarten könnten damit getilgt und schon bald der Vergangenheit angehören. Sobald bekannt sei, welche Haushalte Glasfaserkabel erhalten, könne seine Firma die Kunden ansprechen und planen, erläutert Meyer. „Wir sind die Ansprechpartner für alle Fragen und sorgen am Ende für die Installation des Kabels im Haus.“

Zum Firmenteam gehören aktuell neben fünf Gesellen auch vier Auszubildende. Inhaber und Chef Meyer übernahm die Leitung des Euronics-Geschäfts im August 2014. Zum Team gehört er aber schon seit 1995.

Gegründet wurde die Firma von Edgar Viohl Ende Oktober 1978 in Lilienthal – seinerzeit noch unter dem Namen TV Service Viohl. Knapp zehn Jahre später – im

Oktober 1987 – wurde die Grasberger Filiale eröffnet. 1990 übernahm Holger Lindner das Unternehmen, erweiterte die Verkaufsfläche sowie die Werkstatt in Grasberg und beschloss, das Geschäft in Lilienthal zu schließen. Die zentrale Lage der Geschäftsräume in der Gemeinde Grasberg habe bei dem Entschluss eine Rolle gespielt. Am jetzigen Standort sei Euronics Viohl für die Kunden gut zu erreichen.

Euronics Viohl, Speckmannstr. 5 in Grasberg, hat montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet, sonnabends von 9 bis 12.30 Uhr. Für Auskünfte stehen die Mitarbeiter im Fachgeschäft sowie unter Telefon 04208/ 16 44 zur Verfügung. Weitere Informationen im Internet unter www.euronics.de/grasberg-viohl.