Und wer sein Fahrverhalten überprüfen und sich von den Experten Tipps geben lassen möchte, hat die Chance einen von zehn Gutscheinen für ein Sicherheitstraining im Wert von 90 Euro zu gewinnen.

Die Sparkasse Rotenburg Osterholz steht ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Im SparkassenMobil können sich die Besucher über den attraktiven „S – Autokredit“ informieren. Während die Eltern sich beraten lassen, haben die Kinder Spaß daran, eine symbolisierte Autotür aufzuschließen, hinter der sich viele attraktive Preise verbergen.

Das Autohaus Minke sorgt für Unterhaltung. Wer die Pfeile zielsicher auf die Scheibe wirft und das geplante Dart-Turnier für sich entscheidet, darf sich über den 1. Preis, ein ganzes Wochenende im BMW Cabrio, freuen.

Ein Gewinn ist es auch immer, gut informiert zu sein. Am Stand der KFZ-Innung Osterholz stehen die Profis bereit, um alle Fragen zum Ausbildungsberuf des KFZ-Mechatronikers zu beantworten. Wer also in der späteren Berufswahl noch nicht ganz sicher ist, hat hier die Möglichkeit, sich umfassend beraten zu lassen.

Für alle, die über die Anschaffung eines Motorrades nachdenken, sich aber bisher noch nicht zu einer Probefahrt entschließen konnten, hält der ADAC eine praktische Alternative bereit, die gleich an Ort und Stelle ausprobiert werden kann. Der Motorrad-Simulator wird bestimmt ein Messe-Highlight.

Die diesjährige Autobörse wird ein attraktives Ausflugsziel für die ganze Familie. Mehrere mobile Musikgruppen sorgen an beiden Tagen für lockere, schwungvolle Stimmung. Für die Kinder steht ein Karussell bereit. Weiterhin können die Besucher in einem 150 Quadratmeter großen Cateringzelt des Bocadillo verweilen, um sich bei leckeren Speisen und Getränken vom Bummel zu erholen. Diverse Verzehrstände bieten auf dem Gelände ein breites Angebot an Speisen und Getränken, so dass für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein wird. Sitzgelegenheiten im Außenbereich werden das Bild auflockern und den Aufenthalt angenehm gestalten.

Der Eintritt ist auch in diesem Jahr wieder frei. Kostenfreie Parkflächen stehen im direkten Umfeld der Veranstaltung zur Verfügung.