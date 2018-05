Das Publikum wird wie beim Original von der ersten Sekunde an mit in die enthusiastische Show einbezogen. Zahlreiche Hits wie „Basket Case“, „Welcome To Paradise“, American Idiot“ oder „When I Come Around“ werden in klassischer Besetzung live performt. Green 4 A Day transportieren den Spaß von der Bühne herunter und hinterlassen nach jedem Gig ein begeistertes Publikum. Selbst eingefleischte Green Day-Fans lieben die Band! Malte Wagner, Daniel Kutscher, Levent Kiziltan und Johannes Maas geben ab 17.30 Uhr auf der Torf Stage richtig Gas.