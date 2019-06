Das Worpsweder Königshaus aus dem vergangenen Jahr muss den Thron an diesem Wochenende räumen. Die Schützen sind gespannt, wer die Insignien bekommt. (Uwe Knop)

Schützenkönigin Christel Schwake und Twisterling sind sich einig, dass ihr Königsjahr ein von toller Stimmung und großartigen Events geprägtes, unvergessliches Jahr war.

Seit gestern schmücken Türkränze die Eingangsbereiche der Königsresidenzen und der Schützenhalle. Den Majestäten wurde zudem traditionell der „Große Zapfenstreich“ geblasen. Dem scheidenden Königshaus wird mit dieser Zeremonie eine Ehrung der abgelaufenen Amtszeit zuteil.

Um 14 Uhr beginnt am heutigen Freitag der Ernst des (Schützen-)Lebens, wenn Vorsitzender Oliver Twisterling das 144. Worpsweder Schützenfest eröffnet. Am ersten Tag geht es um die Würde des Zaunkönigs und damit um die Ermittlung des Nachfolgers von Michael Böhme. Zudem beginnen die Scheibenwettbewerbe und das Schießen auf den Vizekönigsvogel. Nach der Siegerehrung erklingt Musik vom Plattenteller.

Am Sonnabend, 22. Juni, lädt Bürgermeister Stefan Schwenke die Abordnungen der Worpsweder Schützenvereine, Politiker und Sportfunktionäre der Region zum Rathausempfang ein. In den Reden wird die Brauchtumstradition des Schützenwesens mit seinen hohen gesellschaftlichen und sozialen Werten und deren Erhalt hervorgehoben.

Um 11 Uhr beginnt der Schießbetrieb auf dem Findorffberg. Er wird vom Festessen mit Ehrungen unterbrochen. Hierzu werden Ehrengäste, Jubilare und Sponsoren erwartet. Ab 15 Uhr gehört der Festplatz den kleinen Gästen. Ein Spielpark lädt zum Toben ein und Schausteller bieten leckere Köstlichkeiten. Gegen 15.30 Uhr ermitteln die jungen Schützen gemeinsam mit Nicht-Vereinsmitgliedern einen Volkskinder- und -jugendkönig. Jost Entelmann und Klara Trippner müssen dann ihre Titel abgeben.

Gegen 18 Uhr erleben die Zuschauer per Livestream oder am Stand, wie der Rumpf des Holzvogels fällt. Frauke Twisterling, Jürgen Heitmann und Darian Stelljes müssen ihre Königsketten abgeben. Am Abend feiert das ganze Dorf die Worpsweder Bergparty. Zur Liveband KomboO und der Musik von DJ Mallorca Uwe wird bis zum Morgen getanzt. Ein Höhepunkt folgt gegen 22.30 Uhr, wenn SkyDreams ein fulminantes Feuerwerk in den Worpsweder Nachthimmel malt.

Der Schützenfestsonntag steht ganz im Zeichen der Königshäuser. Zunächst treffen sich die Schützen um 10.30 Uhr zum „Nassen Gericht“ in der Worpsweder Music Hall, während die Damen das „Verlesen des Sündenregisters“ über sich ergehen lassen. Hierbei werden auf amüsante Weise Strafen für Vergehen während des abgelaufenen Schützenjahres verhängt. Diese Geldstrafen kommen der Jugendarbeit des Vereins zu Gute.

Eingebunden im großen Festumzug, werden im Anschluss die Hauptmajestäten Schwake und Twisterling abgeholt. Der Umzug mit rund 400 Teilnehmern unter Begleitung des Musikzugs Kirchtimke und des Spielmannszugs

Lilienthal startet um 12.30 Uhr an der Music Hall und führt von der Findorffstraße über die Bergstraße zum Elternhaus des Schützenkönigs. Dort findet ein Umtrunk statt. Mit dabei sind befreundete Vereine aus den Nachbarorten. Anschließend setzt sich der Festzug fort: von der Bergstraße über die Hembergstraße, Udo-Peters-Weg und Findorffstraße zum Festplatz. Für die Kids ist der Spielepark geöffnet, die Schützen widmen sich dem Schießprogramm und für die Erwachsenen beginnt um 15.30 Uhr das Volkskönigsschießen, um die Nachfolge der Volkskönigin des Vorjahres Christiane Hauska zu ermitteln.

Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt, wenn der Schießmeister die großkalibrige Donnerbüchse auspackt, um damit den Rumpf des Holzvogels zur Strecke zu bringen. Sobald alle Würdenträger feststehen, erfolgt die Proklamation und anschließend eröffnet das neue Königspaar mit einem Ehrentanz die Königsparty unter der Regie von DJ Mallorca Uwe.

Die Termine und Berichte des Schützenvereins sind unter www.schuetzenverein- worpswede.de zu finden.