Die Plakate zeugen von einer langen und abwechslungsreichen Clubgeschichte. (Ulrike Schumacher)

Der Dorfsaal ist größentechnisch mehr als meilenweit von den Konzerthallen entfernt. Aber die besondere Stimmung, die Clubatmosphäre, in der der Funke zwischen Publikum und Stars schnell überspringt, reizt auch namhafte Künstler zu einem Auftritt in die Moorregion.

„Viele Stars legen großen Wert darauf, während ihrer Tour einmal in Worpswede Station zu machen“, sagt Clubchefin Doris Fischer. Über die Jahre seien freundschaftliche Verbindungen entstanden, ergänzt die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins: beispielsweise zu Wolfgang

Niedecken oder Stefan Stoppok. Zu den Künstlern, die regelmäßig in Worpswede auftreten, gehören unter anderem Anna Loos, Konstantin

Wecker, Jools Holland und Selig. „Wie konnte ich 20 Jahre an Worpswede vorbeifahren“, postete zuletzt Musiker Thees Uhlmann auf seiner Facebookseite.

Der Backstagebereich der Music Hall Worpswede ist nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern auch aufgrund der Bewirtung bei den Künstlern sehr beliebt. (Ulrike Schumacher)

Neben der Stimmung ist der Backstagebereich nennenswert. Dieser verbreitet mit Kerzen und Blumen nicht nur ein behagliches Ambiente. „Unser Credo ist auch die Versorgung der Künstler“, erläutert Uli Kern, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Music Hall Worpswede. Dafür legen sich die Vereinsmitglieder mächtig ins Zeug. Das Büfett hinter der Bühne hat längst Rang und Namen.

Das Bühnenprogramm bietet von Axel Prahl bis Fischer-Z eine große Spannbreite. Waren es in früheren Jahren zwei bis drei Veranstaltungen im Monat, müssen die zehn Vorstandsmitglieder des Vereins und ihre rund 30 Helfer – allesamt ehrenamtlich im Einsatz – inzwischen um die 80 Veranstaltungen im Jahr wuppen. Dabei bieten sie eine bunte Mischung aus Musik, Kabarett, Literatur und Party.

Der Vorstand der Music Hall Worpswede besteht insgesamt aus zehn Mitgliedern. Unter anderem gehören (v.l.) Elfi Kern, Uli Kern, Doris Fischer und Kristina Baro dazu. (Ulrike Schumacher)

Die Geschichte des Vereins reicht inzwischen ein Vierteljahrhundert zurück. Dieses Jubiläum will der Club, nachdem er jüngst in neue sanitäre Anlagen, in Barrierefreiheit und Sicherheit investiert hat, an diesem Sonnabend, 24. August, mit einem großen Sommerfest feiern. Los geht es um 17 Uhr im Sommergarten der Music Hall. Die Wetterprognosen passen, ebenso die Liegestühle, die neben weiteren Sitzgelegenheiten zum Chillen einladen. „Wir wollen eine Fete mit Singen, Tanzen, gutem Essen und schöner Atmosphäre – drinnen und draußen“, heißt es im Programm. „Dazu haben wir zwei famose Acts aus Hamburg eingeladen.“

Den Anfang macht von 17.30 bis 21.30 Uhr unter freiem Himmel die fünfköpfige Band Massenkaraoke. „Dahinter verbirgt sich keine Musik aus der Konserve“, erläutert Kern. Vielmehr handele es sich um echten Sound von Musikern, die sich drei bis fünf Stunden lang quer durch die Musikgeschichte spielen. „Und alle singen mit.“ Anders als beim klassischen Karaoke sei das komplette Publikum gefragt. „Perfektion rückt in die Ferne. Es zählt der Spaß“, erläutert Kern das bereits festivalerprobte Konzept. Beim „A Summer’s Tale Festival“ in der Nähe von Hamburg habe die Band die Massen begeistert.

Um 22 Uhr geht es mit dem Hamburger Dream-Team im Saal weiter. Den beiden Mitorganisatoren zufolge sorgt DJ Mellowtron gemeinsam mit Johannes Hirt am Saxofon und Yogi Jockusch an den Percussions für ordentlich Partystimmung.

Wer sich zwischendurch stärken möchte, hat dazu an drei Ständen Gelegenheit. Neben der Fahrradküche, die Kurzgebratenes anbietet, sind zwei Worpsweder Gastronomien vertreten: Das Restaurant Elyano bietet Pizzen an, das Restaurant Worpsweder Tor hat Burger auf der Speisekarte, unter anderem eine vegetarische Variante.

Karten für das Sommerfest zum 25-jährigen Bestehen der Music Hall Worpswede gibt es für zehn Euro im Vorverkauf im Internet (www.musichall-worpswede.eu) und – sofern noch Platz ist – an der Abendkasse.