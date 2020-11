Gunda Reinicke (v.l.), Claudia Stöllger und Anja Holsten bereiten sich auf Weihnachten vor. (Kim Wengoborski)

Der Winter steht vor der Tür und damit auch die besinnliche und gemütliche Zeit des Jahres. Mit dekorativen adventlichen Gestecken, Outdoor-tauglichen Schuhen und kuscheliger Kleidung bereiten sich die Wilstedter derzeit auf die dunkle Jahreszeit vor.

Im Kaufhaus Borgfeldt können sich die Kunden anlässlich des schwarzen Freitags, 27. November, über einen Rabatt von 30 Prozent auf alle Textilien, ausgenommen reduzierte Ware und Accessoires, freuen. Von heute bis einschließlich Sonnabend, 28. November, lohnt sich ein Besuch in dem Geschäft in der Hauptstraße 27 noch mehr als sonst.

„Es wird kälter draußen, da macht es besonders viel Freude, sich mit kuscheliger Mode einzukleiden“, sagt Angela Borgfeldt. Ihr Tipp: Mit Anteilen von Alpakawolle sorgen etwa die Pullover der Marke Elbflorenz für ein wohliges Gefühl. Longpullover werden derzeit zu schmalen Hosen getragen oder Wollröcke mit Blusen und Cardigans von S. Oliver kombiniert, weiß die Modeexpertin.

Aktuell sind Spaziergänge eine beliebte Beschäftigungen vieler Wilstedter. In und rund um die Gemeinde lässt es sich hervorragend wandern. „Gutes Schuhwerk spielt dabei eine wichtige Rolle“, sagt Gutta Gieschen. Gemeinsam mit Gudrun Ahrens führt sie das Schuhhaus Wilstedt. Nur mit gesunden Füßen lasse sich der Ausflug unbeschwert genießen. „Immer mehr Menschen leiden an Beschwerden wie Fersensporn oder einem sogenannten Ballenzeh. Außerdem wirken sich Fehlstellungen auf die Statik des gesamten Körpers aus“, erläutert Gieschen. Daher laden die Inhaberinnen für Montag, 30. November, zum Eventtag mit der Diplom Sportwissenschaftlerin Jaqueline Wolf ins Schuhhaus, Bahnhofstraße 7, ein. Mithilfe moderner Technik

erkennt die Expertin als Vertreterin der Marke Wellbe die Druckverteilung des Fußes und zeigt, wie sich das Tragen eines Wellbe- Schuhs auswirkt. Für längere Spaziergänge empfehlen Ahrens und Gieschen die Wintermodelle,

die leicht wasserabweisend und atmungsaktiv sind.

Auch Radfahren hält fit. Da es nun spät hell und früh dunkel wird, ist eine gute Beleuchtung wichtig. „Mit hochwertigen und hellen LED-Front- sowie Rückleuchten geht man auf Nummer sicher“, sagt Fridtjof Gerritsma von Zweirad Bahrenburg. Wer sein Rad im Winter nicht nutzt, kann es schon jetzt zur Inspektion geben, damit es im Frühjahr ohne Terminstress losgehen kann, sobald die Saison startet. Auf Wunsch holt das Team die Räder zur Inspektion ab und bringt sie zu ihrem Besitzer zurück.

Dass der Advent vor der Tür steht, gerät in Anbetracht der Pandemie leicht in Vergessenheit. Ein Gefühl von Weihnachten lässt sich aber beispielsweise mit adventlichem Gestecken kreieren. Das Team von Blumen und Pflanzen Entelmann kombiniert für ihre Kreationen Naturmaterialien wie Tannengrün, Tannenzapfen, Zimt und Orangenscheiben mit Applikationen wie funkelnden Sternen, Lichterketten und Kerzen. Ren­tiere, kleine Engel, Christbaumkugeln und Vögel in den Gestecken machen Lust auf die Weihnachtszeit und bereiten am Schreibtisch, vor der Haustür oder als Geschenk Glücksgefühle.

Anja Holsten und ihr Team

legen großen Wert auf die Einhaltung der Hygienevorschriften. Gern nehmen sie für Sträuße und andere individuelle Wünsche Bestellungen entgegen, sodass die Wartezeit im Geschäft möglichst kurz bleibt.