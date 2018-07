Zur Grundausstattung für einen Schulanfänger sollte auch eine wiederbefüllbare Flasche gehören. (djd/Emil/Karin & Uwe Annas - Fotolia, Karin & Uwe Annas - Fotolia)

Damit der Start in den neuen Lebensabschnitt gelingt, können Eltern ihren Nachwuchs unterstützen.

Ein wichtiger Faktor ist der sichere Schulweg. Dieser will geübt sein. Erstklässler müssen lernen, wie sie sich richtig im Straßenverkehr verhalten und worauf sie zu achten haben. Daher sollten Eltern den Weg an verschiedenen Tagen bereits im Vorfeld mit ihrem Kind abgehen und auf Gefahrenstellen hinweisen.

Mit der Einschulung beginnt ein spannender neuer Lebensabschnitt. (Family Veldman und djd/Emil/famveldman-fotolia, famveldman - stock.adobe.com)

Mit Blick auf die Ernährung der ABC-Schützen gilt: In Ruhe frühstücken. Die erste Mahlzeit des Tages ist eine wichtige Starthilfe und sollte in Ruhe eingenommen werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die morgens etwas essen und trinken, aufmerksamer und leistungsfähiger sind und nicht so schnell ermüden. Ernährungsexperten empfehlen eine Kombination aus Vollkorn- und Milchprodukten, Obst und Rohkost. Hat der Sprössling so früh noch keinen Appetit, sollte er zumindest ein Glas Milch, eine Tasse Kakao oder einen kleinen Joghurt zu sich nehmen.

Gut für die Umwelt

Damit die Leistungskurve im Schulalltag nicht abfällt, gehört stets ein Pausensnack in den Tornister. Denn auch wenn ein belegtes Brötchen, Süßigkeiten oder ein Softgetränk am Kiosk verlockend sind, spricht einiges für einen gesunden Snack von daheim. Gesunde Leckereien sorgen für den nötigen Energienachschub. Empfehlenswert sind etwa Gemüsesticks, Obst und ein Vollkornbrot mit Käse. Für die Leistungsfähigkeit ist es auch wichtig, dass die Grundschüler genügend trinken, am besten ungesüßten Tee, Saftschorlen oder Wasser.

Wer Pausenbrot und Getränk von zu Hause mitnimmt, spart nicht nur viel Geld, sondern schont die Umwelt. Denn Einwegflaschen und Verpackungen von Schokoriegeln und Co. produzieren viel Müll. Damit die mitgebrachten Getränke sicher in der Schule ankommen, ist ein entsprechendes Transportmittel empfehlenswert. In der Pausenflasche „Emil“ können Kinder jeden Tag ihr Lieblingsgetränk mitnehmen. Die Glasflasche mit Schraubverschluss steckt bruchsicher in einem stoffbezogenen Thermo–becher, der dafür sorgt, dass der Inhalt lange Zeit seine Temperatur hält. Die Glasflasche lässt sich leicht reinigen. Die Stoffbezüge in peppigem Design gibt es in großer Auswahl. Im Gegensatz zu Behältern aus Kunststoff oder Aluminium enthält die Flasche keine Weichmacher oder schädlichen Lacke, die in das Getränk übergehen könnten. Der Trinkbehälter kann über das Internet (www.emil-die-flasche.de) bestellt werden.

Das konzentrierte Zuhören und lange Sitzen ist für die Schüler anstrengend. Daher sollten die Erwachsenen darauf achten, dass die Kinder abends rechtzeitig ins Bett kommen. Aber auch am Nachmittag sollte Zeit zum Ausruhen und zum Erzählen sowie Spielen und Toben eingeplant werden.

Doch nach der Entspannung geht es in der Regel wieder an die Schulbücher. Der Nachwuchs benötigt einen ruhigen Hausaufgabenplatz ohne Ablenkungen. Gerade in den ersten Schulwochen ist es zudem sinnvoll, Kinder bei den Hausaufgaben zu unterstützen.