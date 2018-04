VoSo Lilienthal (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

So wie Parfümerie und Kosmetik Hansmann, wo sich die Kunden überraschen lassen können. In der Wundertüte zum Preis von 9,95 Euro warten attraktive Inhalte. Ebenfalls zum verkaufsoffenen Sonntag gibt es Hand- und Armmassagen zum Preis von 9,90 Euro und eine Handcreme gratis. Die Alte Apotheke bietet eine Sanddorn-Verkostung an und beim Kauf eines Weleda-Produktes gibt es ein Luxusgeschenk. Ein lohnendes Ziel für eine Einkehr ist auch die Bäckerei und das Café Rolf im Ärztehaus, bei einem Stopp im Klostercafé an der Ecke Stadskanaal warten selbst gebackene Torten sowie Pralinen und Trüffel der Marke Leysieffer. Auf der Karte steht auch Kaffee der Marke Azul.

Der Platzhirsch liegt zentral in der Ortsmitte. Der Spezialist für Damenmode präsentiert seine hochaktuelle Frühlingskollektion und weist insbesondere auf die Marke Monari aus Italien hin. Die Boutique Jacqueline wirbt mit Angeboten ab 20 Euro und bietet zudem aktuelle, junge Mode aus Italien, Frankreich und Deutschland an. Um aktuelle Mode geht es am verkaufsoffenen Sonntag auch beim Jeans Laden mit Top-Angeboten und vielen Marken im Jeans-Bereich. Gleich nebenan, im Schuhhaus Lameter können sich Kunden einen Überblick über die aktuelle Frühjahrskollektion verschaffen und entsprechend beraten lassen. Tri IT ist ein Experte für Computer, Internet und Telefon. Die Besucher des Frühlingsfestes können sich in den Geschäftsräumen in Ruhe umschauen und sich gleichzeitig über ein aktuelles Angebot informieren. Das Fachgeschäft kündigt kostengünstige Alternativtinte für Drucker an. Beim Bummel am verkaufsoffenen Sonntag lohnt auch ein Besuch bei Spielzeug sowie Tisch und Küche Haar. Massenhaft Rabatte und Sonderangebote kündigt das Fachgeschäft für den morgigen 8. April an. Dies gilt auch für Antikes und Kurioses mit seinen Standorten an der Hauptstraße und in der Gutenbergstraße. 50 Prozent auf alles außer Kommissionsware gelten am verkaufsoffenen Sonntag und in der Woche danach bis zum 14. April. Auf viele Kunden freut sich auch das TV-Geschäft von Jürgen Wirth an der Hauptstraße. In der Fahrschule Rudi Meyer, ebenfalls Hauptstraße, können Kunden sich bei der Anmeldung zum Führerschein einen 100 Euro-Gutschein sichern.

Lilienthal präsentiert sich in Frühlingslaune. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Unterhaltung, Schnäppchen und beste Laune locken wieder in den vorderen Bereich der Hauptstraße. Der Reiseladen und das Fotohaus kündigen unter anderem einen Bierstand und Musik mit DJ Bene an. Das Fotohaus bietet wieder eine Verlosung mit attraktiven Möglichkeiten an. Der erste Preis ist eine Digitalkamera, daneben gibt es viele weitere Sachpreise. Juwelier Thiel stellt am Sonntag die neue Esprit-Kollektion mit Einführungspreisen vor. Einrichtungen und Lifestyle Dierlings an der Hauptstraße 26 kündigt auf Grund eines bevorstehenden Ortswechsels innerhalb Lilienthals einen Räumungsverkauf an. Das Motto lautet dementsprechend: es gibt massenhaft Rabatte.

Ein Besuch des Lilienthaler Frühlingfestes lohnt sich also auch bei der neuerlichen Auflage. Dazu tragen neben den beteiligten Geschäften auch viele andere Aktionen entlang der Hauptstraße und der Klosterstraße bei. „Wir bieten viel Unterhaltung und Informationen an“, sagt Sven Behrens, der Vorsitzende des veranstaltenden Wirtschafts-Interessenrings (WIR).