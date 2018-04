Der Erlös kommt dem SOS-Kinderdorf zu Gute.

Die Dustbusters mit der Startnummer 33 standen bereits vor zwei Jahren mit dem Spendenschwein und den drei großen weißen Pontiacs auf der Autobörse. Damals wurde gleich für drei wohltätige Zwecke gesammelt. Im vergangenen Jahr sind die Dustbusters zu zweit im umgebauten Leichenwagen durch Südeuropa gekurvt und haben Spenden in Höhe von rund 2400 Euro für das SOS-Kinderdorf in Worpswede gesammelt. Dieses Jahr steht der alte Volvo und ein neuer VW-Bulli auf der Autobörse und es wird wieder fleißig gesammelt. Das Spendenschwein steht auch bereit, aber auch viel Platz für Altmetall. Alte Räder, Felgen, Aluminium, Kupfer – Hauptsache es ist aus Metall. Größere Mengen können auch abgeholt werden, dafür muss man nur die Rallyefahrer ansprechen. Das gesammelte Metall wird in Spendengelder gewandelt und dem Kinderdorf zur Verfügung gestellt. Mitarbeiter der Einrichtung sind auch vor Ort um Fragen zu beantworten.

Die Rallye, welche die vier dieses Jahr bestreiten ist der Baltic Sea Circle. Das heißt, es geht durch Skandinavien, zum Nordkap und auf der russischen Seite der Ostsee wieder südwärts. Nur noch schnell durch das Baltikum und schon stehen 7500 km mehr auf den alten Autos. Zur Teilnahme müssen die Fahrzeuge älter als 20 Jahre sein.