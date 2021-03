Bei der Vogelfütterung sollte Rücksicht auf die Eigenarten der gefiederten Besucher genommen werden. (Futterhaus)

Aus Hecken, Bäumen und von

Wegesrändern erklingt frühlingshaftes Gezwitscher. Und nicht nur die Vögel haben sich von den ersten Sonnenstrahlen und den warmen Tagen ermuntern lassen: „Das Wetter ist ein wahrer Lichtblick in der aktuellen Zeit“, sagt Gunda Gefken, Leiterin des Heimtierzentrums Das Futterhaus. Für viele ihrer Kunden seien die gestiegenen Temperaturen ein guter Grund, sich nun wieder mehr mit ihrer unmittelbaren Umwelt, dem eigenen Garten und den Lebe­wesen, die dort wohnen, zu beschäftigen. „Die Natur tut uns sehr gut“, sagt Gefken.

Besonders gefragt seien derzeit Artikel, die den heimischen Vögeln und Insekten im Garten zugutekommen. „In stark bebauten Gebieten oder in sehr ordentlichen Gärten finden Tiere wenig Futter und kaum Nistplätze“, erläutert Gefken. Abhilfe schaffen ihr zufolge etwa Nisthilfen, die auf die

jeweiligen Arten abgestimmt sind, sowie bedarfsorientiertes Futter. Idealerweise bieten Tierfreunde nicht nur in den kalten Winter­monaten Hilfe bei der Futtersuche, sondern unterstützen die gefiederten Besucher das gesamte Jahr. Das ganzjährige Füttern trägt einigen Vogelexperten nach zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Auch in naturnahen Gärten freuen sich die Tiere über Unterstützung und erheitern die Gartenbesitzer mit ihrer Anwesenheit. Um den Vögeln wirklich etwas Gutes zu tun, lohnt es sich der Expertin zufolge, auf hochwertiges Futter zurückzugreifen. In dem Fachgeschäft finden die Kunden ein breites Sortiment an verschiedenen Produkten, darunter seit Kurzem auch von einem holländischen Produzenten, dessen Futter vom Naturschutzbund empfohlen wird.

Futter anpassen

„Ein gutes Futter richtet sich nach den Bedürfnissen der Tiere“, sagt Gefken. Während manche

Vogelarten zum Beispiel Körner und Saaten bevorzugen, ernähren sich andere eher von Insekten. Neben Basisfutter gibt es daher spezielle Mischungen.

Darüber hinaus sollte man sich nach der Jahreszeit richten. So

haben Vögel im Sommer zum Beispiel einen erhöhten Bedarf an

Eiweiß und Kalzium, den sie in der Regel durch den Verzehr von Würmern und Insekten befriedigen. Das Team des Heimtierzentrums berät seine Kunden gern.

Der Trend zu mehr Natur freut die Leiterin des Heimtierzentrums. Sie selbst, ihre Familie und das Team seien ebenfalls seit jeher sehr naturverbunden. „Auch junge Menschen fangen wieder an, ihre eigenen kleinen Gärten anzulegen und Gemüse anzubauen, vielleicht ein paar Hühner zu halten“, hat sie beobachtet. „Hoffentlich bleibt uns etwas davon erhalten, wenn wir wieder weit reisen und ausgehen können.“