Da AC/DC aber nun mal nicht an jedem Ort dieser Welt gleichzeitig sein können, betrachten wir es als unsere Aufgabe, Angus & Co. dabei behilflich zu sein, die ganze Welt mit ihrem geilen, harten und kompromisslosen Rock zu überziehen“, sagen die Hells Balls über sich selbst.

Dieser O-Ton der AC/DC-Coverband sagt alles aus, was man über diese Combo wissen sollte. Es gibt nahezu keine Unterschiede zum Original, bis auf das niedrigere Durchschnittsalter – was auf der Bühne zweifelsohne für die Hells Balls spricht. Sie decken die gesamte Songpalette des legendären australischen Rock Quintetts ab.

Sänger und Frontmann „Capt‘n Bley“ versteht es, eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Schaffensphasen von AC/DC zu schlagen. An seiner Seite steht Klito ‚The Devilish Maniac‘ SG als Lead-Gitarrist und glaubwürdiges Angus-Young“-Imitat. Sein „fehlender Bezug zur Realität“ macht ihn zu Recht zu einem klischeehaften Rock‘n‘Roller mit einem mittelschweren Hang zu gewagten on- wie auch offstage Amoklaufeskapaden. Im Januar 2007 zur Band gestoßen, mauserte sich „B.Shot“ musikalisch in kürzester Zeit zum ultimativen „Malcolm-Young“-Duplikat an der Rhythmus-Gitarre und erfüllt seine Bandkollegen seither mit Stolz. Von „Hells Llou“ wird dagegen behauptet, er beherrsche die Bass-Gitarre „wie seine Fleischpeitsche“ – wie ernst dieser Vergleich zu nehmen ist, sei einmal dahingestellt. Schlagzeuger „Cargo U.W.E.“ schließlich, verkörpert die taktangebende, stoische Rhythmusmaschienerie der Hells Balls. Das einst gelernte Posthorn kann ( so munkelt man mit vorgehaltener Hand ) gelegentlich den Takt halten und lässt sich liebend gern im Anschluss eines gelungenen Konzertes gebührend vom Publikum abfeiern, wenn er denn von diesem einmal zufällig am Tresen erkannt oder auf der Damentoillette erwischt wird. Ein kumpelhafter Typ mit wenig Ansprüchen und einer äußerst uneinsichtigen Art, machen “Cargo“ als Sündenbock der Band nahezu perfekt.

Auch wenn sich die fünf waschechten Nordlichter selbst nicht allzu ernst nehmen, so bekommen die Fans und Zuhörer live eine sehr authentische AC/DC-Rock‘n‘Roll-Show mit allen typischen Showrequisiten von ihnen geboten, die man so schnell nicht wieder vergisst. Davon können sich die Gäste des Rock im Torf ab 21.45 Uhr auf der Torf Stage überzeugen.