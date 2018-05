Jutta Geerdes-Böschen, Bärbel Müller, Bettina Smolarek und Lena-Kim Kater (von links) sind ein eingespieltes Team. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

„Dieser Part wird zunehmend wichtig, das erfahren wir täglich im Gespräch mit unseren Kundinnen und Kunden“, bestätigt Lena-Kim Kater, Filialleitung der Falkenberg -Apotheke. Der Markt an Medikamenten sei ebenso groß wie manchmal verwirrend, und häufig komme es vor, dass Patienten bei mehreren Ärzten in Behandlung sind und verschiedene Medikamente verschrieben bekommen. Da sei es für die Kunden umso wichtiger, die Übersicht zu behalten, sagt Lena-Kim Kater.

Lena Kim-Kater empfiehlt eine neue Pflegelinie. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Wie wirkt ein Medikament, wie ist es einzunehmen und vor allem – wie steht es um die Verträglichkeit mit anderen Arzneimitteln? Dieses Wissen könne kein Internet und keine Onlineapotheke vermitteln- dies leiste aber die Apotheke vor Ort. Dabei ist der persönliche Kundenkontakt entscheidend. Die Mitarbeiterinnen haben diesen Kontakt, kennen ihre Kunden seit vielen Jahren, arbeiten eng mit den Ärzten und Pflegediensten zusammen und behalten so den Überblick. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang eine Patientenkarte, auf der alle relevanten Daten des Kunden und die Medikamente vermerkt sind. Das bedeute Transparenz, Sicherheit und verhindere Unverträglichkeiten und unerwünschte Wechselwirkungen.

„Wir bieten Sicherheit“, sagen Lena-Kim Kater und Sandra Baad (rechts). (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Die moderne Apotheke leistet aber noch viel mehr, berichtet Sandra Baad, die bei den Hansmann-Apotheken auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Genauso wichtig wie der unmittelbare Kundenkontakt ist demnach die Beratung pflegender Angehöriger. Der gesamte Pflegebereich sei in seinem Umfang sehr komplex und für einen Laien schwer zu durchschauen. Da sei der Kontakt zu den Pflegekassen inklusive Abrechnungsmodalitäten umso wichtiger - und auch hier stünden die Apothekenmitarbeiterinnen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung beratend und hilfreich zur Seite.

Auch Jutta Geerdes-Böschen kennt ihre Kundschaft seit vielen Jahren. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Die Hansmann-Apotheken, zu der die Alte Apotheke, die Sankt Jürgen und Falkenberg-Apotheke in Lilienthal sowie die Apotheken am Bahnhof und die Koppel-Apotheke in Osterholz-Scharmbeck gehören, garantieren zudem eine schnelle Lieferung und hohe Verfügbarkeit. Medikamente, die nicht am Lager sind, werden meist innerhalb von vier Stunden und über Nacht beschafft, wobei man auf die Lager der zur Gruppe gehörenden Apotheken zurückgreife. Nicht zuletzt biete die Apotheke vor Ort einen kostenlosen Lieferservice bis an die Haustür an. „Wir haben im Ortsteil und darüber hinaus viele Stammkunden, die wir auf diesem Weg umfassend betreuen und ihnen Sicherheit bieten“, so Lena-Kim Kater weiter.

Aber auch ein Service wie die Beratung und das Anpassen von Kompressionsstrümpfen gehöre in der Apotheke an der Falkenberger Landstraße zum ganz normalen Alltag. „Darüber hinaus kümmern wir uns grundsätzlich um das Wohlergehen unserer Kundschaft“, berichtet das Team um Jutta Geerdes-Böschen, Bettina Smolarek und Bärbel Müller. Ein gutes Beispiel ist die aktuelle Pflegelinie Cera Ve, die insbesondere auf die Haut des älteren Klientels zugeschnitten ist. „Ein sehr gutes Produkt zu einem attraktiven Preis“, wie die Expertinnen betonen.