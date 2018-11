Petra Meyer (Mitte) mit Seval Sengül (l.) und Daniela von Salzen. (Klaus Göckeritz)

Die Gäste können jetzt den neuen Wintergarten nutzen. „Wir haben rund 25 zusätzliche Plätze“, sagt Inhaberin

Petra Meyer. Das Boccia hat seit Langem einen festen Platz in der Lilienthaler Gastronomieszene. Vor fast 20 Jahren eröffnete Meyer das Restaurant und baute das Angebot ständig aus. Die Auswahl ist vielfältig. Ob Mittagstisch einschließlich des beliebten Stammessens, Kaffee, Kuchen und Torte, die reichhaltige Abendkarte oder ein Glas Wein: Das Haus eignet sich für viele Anlässe.

Gefragt sind die Räume auch für Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen, Betriebsfeiern oder Klassentreffen – das Boccia bietet den passenden Rahmen. Dies gilt auch für Saisonangebote wie Gans, Spargel, Matjes oder Grünkohl. Beliebt sind zudem die Frühstücksarrangements. In der Vorweihnachtszeit stehen reichhaltige Büfetts ganz oben auf der Wunschliste der Gäste. Unentschlossenen steht das Team gern zur Seite. Der Partyservice arbeitet Angebote aus, setzt diese um und sorgt so für stressfreie Feiern. Hinzu kommen unterschiedliche Veranstaltungen: Im kommenden Jahr geht es mit einem Winzerabend am 25. Januar und einem Candlelight- Dinner am 14. Februar weiter.

Das Boccia in Lilienthal präsentiert sich mit dem neu angebauten Wintergarten in einem frischen Look und bietet dabei einen Blick ins Grüne. (Klaus Göckeritz)

Das Boccia ist aber nicht nur als Bistro, Kaffeehaus und Restaurant eine beliebte Adresse, sondern auch für Reisende. Im Obergeschoss gibt es zwei Ferienwohnungen für jeweils zwei bis vier Personen. Die beiden 65 Quadratmeter großen Appartements sind mit Wohn- und Schlafzimmer sowie einem Bad ausgestattet.

Auch Sportliches hat das Haus zu bieten. Auf dem weitläufigen Grundstück ist unter hohen Bäumen eine Bocciabahn eingerichtet.

Einen Blick auf die Straßenbahnlinie und das Markplatzambiente mit der Linde vor Murkens Hof haben Besucher vom Wintergarten im englischen Stil aus, der nach mehrwöchiger Bauzeit nun seine Türen geöffnet hat. Die Inhaberin hat sich damit einen großen Wunsch erfüllt und einen bei Bedarf separat nutzbaren Bereich geschaffen. „Die Gäste sollten sich einen eigenen Eindruck verschaffen – ein Besuch lohnt immer“, sagt Meyer.

Das Boccia, Klosterstraße 25a, hat montags bis mittwochs von 9 bis 18 Uhr, donnerstags bis sonnabends von 9 bis 22 Uhr sowie sonntags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Für Feiern können die Räume auch außerhalb dieser Zeiten genutzt werden. Erreichbar ist das Team unter Telefon 0 42 98 / 69 82 20 oder per E-Mail an info@restaurant-boccia.de.