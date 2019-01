Außerdem gibt es eine Begegnungsstätte und ein attraktives Angebot in den Geschäften.

Sport im Allgemeinen und insbesondere Tennis ist das Metier von Frank Bolfraß, der mit dem Wilson- Pro-Shop in der Landstraße ein Fachgeschäft betreibt, das ein umfassendes Sortiment des gleichnamigen Sportartikelherstellers und den entsprechenden Service anbietet. In derselben Ladenzeile befindet sich das Immobilienbüro von Thorsten Stiewe. Der Experte und zertifizierte Gutachter vermittelt Häuser, Wohnungen und andere Immobilien. Er verfügt dank seiner Erfahrung über beste Kontakte und Marktkenntnisse.

Wer Haus oder Wohnung technisch auf Vordermann bringen möchte, wird ebenso fündig: Die Firma Drigalla, Heizung, Lüftung, Sanitär und Solar, ist in Falkenberg ein seit langem ansässiger Fachbetrieb, der für Wartung, Reparatur und Neuinstallation steht. Das Team weiß für jede Herausforderung die richtige Lösung.

Ebenso vielseitig ist Thomas Höhnel mit seiner Lackierwerkstatt. Der Experte für Oberflächen setzt nicht nur das Äußere von Autos und Motorrädern ins richtige Licht. Der Lackiermeister verschönert auch Boote, Türen und diverse Oberflächen. „Es gibt nichts, was wir nicht können“, erläutert Höhnel.

In einem ganz anderen Bereich ist Claudia Blanke tätig. Die Besitzerin von Claudias Bäckerei versorgt bereits am frühen Morgen einen großen Kundenstamm mit belegten Brötchen und bietet frischen Kaffee sowie leckeren Kuchen an. Besonders gefragt sind die selbst gebackenen Torten, die auch auf Bestellung gefertigt werden.

In der Trupermoorer Landstraße hält Melitta Manke in ihrem gut sortierten Fachgeschäft Manke

Berufsbekleidung ein reichhaltiges Sortiment an funktionaler und modischer Arbeitsschutzkleidung sowie Zubehör für alle Branchen vor.

Kälteschutzartikel wie Mützen, Handschuhe, Strümpfe, Arbeitsschuhe und Winterarbeitsjacken erfreuen sich derzeit großer Nachfrage.

Der Uhrmoker, Moorhauser Landstraße, überzeugt mit seinen zahlreichen Uhren sowie Schmuck. Inhaber Detlef Lachmund ist seit mehr als 30 Jahren Experte in Sachen Großuhren und Schmuck. Zudem kauft er Gold an.

Auch im Bereich Gesundheit, Körperpflege und Kosmetik ist die Einkaufslandschaft in Falkenberg bestens aufgestellt. Fachkundige Beratung gibt es in den Hansmann-Apotheken in der Landstraße, der Hauptstraße und der Moorhauser Landstraße. Die Parfümerie Hansmann im Ärztehaus in der Hauptstraße lockt aktuell mit attraktiven Angeboten und Nachlässen von bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Düfte. Dazu gibt das Team viele Tipps rund um Kosmetik.

Spielwaren für jedes Alter, Schulranzen, technisches Spielzeug sowie Schönes und Praktisches für Tisch und Küche bietet Anke Haar mit ihrem Team in ihren Geschäften in der Hauptstraße an. Nicht nur Kinder und Heranwachsende kommen dort auf ihre Kosten – ein Mekka ist auch die Abteilung für Modellbahnen und Zubehör.