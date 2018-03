Firmenchef Thomas Höhnel verleiht einem älteren BMW 850 neuen Glanz. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Seitdem betreibt Thomas Höhnel erfolgreich einen Lackierbetrieb an der Falkenberger Landstraße 87b und sorgt dafür, dass alles in einem schönen Licht erscheint.

In der Falkenberger Lackierwerkstatt herrscht kein Auftragsmangel. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Die Palette der Leistungen ist ebenso bunt wie umfangreich. Ob kleinere Schäden an der Karosse nach einem Parkplatzrempler, ärgerliche Kratzer an Felgen oder umfassende Lackierarbeiten nach Unfällen – Thomas Höhnel und sein Team von drei Mitarbeitern sorgen gewissenhaft für Abhilfe. In einem ersten Schritt werden in der Vorbereitungshalle die Teile oder die gesamte Karosserie gesäubert, bevor in einem nächsten Schritt gespachtelt und geschliffen wird. Ernst wird es in der Spritzbox, wenn der Lack millimeterdünn aufgetragen wird, bevor er in einer geregelten Atmosphäre trocknet und härtet. Zuletzt verpassen die Falkenberger Experten dem Ganzen das entsprechende Finish.

Auch kleinere Werkstücke werden perfekt lackiert. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Dabei sind den Wünschen der Kundschaft keine Grenzen gesetzt. Der Fachbetrieb setzt hochwertige Lacke und eine computergestützte Mischanlage ein, die mindestens 60 000 Farbtöne produzieren kann. Thomas Höhnel bedient in seinem Fachbetrieb sowohl die private als auch die gewerbliche Kundschaft. Er arbeitet mit Autohäusern und Werkstätten aus den Landkreisen Osterholz und Rotenburg zusammen und bietet einen Hol- und Bringdienst an. „Ein Service, den die Kunden zu schätzen wissen“, wie der Falkenberger betont. Genauso wie ein Qualitätsversprechen, das die Fachleute geben und das ein Siegel einer großen deutschen Prüfgesellschaft ausdrückt und Arbeiten an Autos aller Hersteller einbezieht. Der 1999 an der Landstraße gegründete Betrieb ist von der Dekra zertifiziert. „Darauf sind wir natürlich stolz“, so Thomas Höhnel.

Was eine fachgerechte Lackierung ausmacht, ist gerade in einer Halle zu sehen. Ein Oldtimerliebhaber hat einen älteren BMW 850 erstanden und lässt ihn von den Falkenberger Experten von Grund auf aufmöbeln. Eine schöne Ablenkung von den üblichen Aufträgen, wie auch die Mitarbeiter finden. Apropos Ablenkung: Lackieren lässt sich so ziemlich alles, was durch die Hallentore passt. Oberflächen von Möbeln, Küchen und Lampen genauso wie Boote, Anhänger oder Flugzeugteile. Aber auch Motorräder und Fahrräder erhalten auf Wunsch einen neuen „Anstrich“. Daneben stehen auch Liebhaber von Modellautos in der Kundenkartei.

Im nächsten Jahr feiert der Fachbetrieb sein 20-jähriges Bestehen. Ob es eine große Feier wird, will der Firmenchef noch nicht verraten. Aber vorab soll schon einmal der Auftritt erneuert werden. Ein neues Logo ist entwickelt, der Auftrag an einen Schilderbetrieb wurde vergeben. „TG Höhnel-Lackiererei“ steht in grünen Lettern auf dunklem Grund und auch das Dekra-Gütesiegel weist auf diesen ausgezeichneten Betrieb hin.

Höhnel Lackiererei, Falkenberger Landstraße 87b, Telefon 04298/ 467200, Mobil 0172 / 546 88 811, tug.hoehnel@ewetel.net.

Der Fachbetrieb sucht Verstärkung und will einen Lackierer einstellen. Zum 1. August ist außerdem eine Ausbildung­stelle zum Fahrzeuglackierer frei.