Ein Höhepunkt des Borgfelder Schützenfests ist der große Festumzug, der am Sonntag ab 13.30 Uhr mit mehr als 30 Festwagen und Gruppen sowie reichlich musikalischer Begleitung durch die Straßen rollt. Die spannenden Wettbewerbe werden auf dem Festplatz ausgetragen. (Ellen Stüdgens)

Die Borgfelder Schützengilde hat in den vergangenen Wochen der Planung und Vorbereitung keine Mühen gescheut und für ihr viertägiges Schützenfest jede Menge Programmpunkte organisiert, die Kurzweil und Abwechslung für alle Generationen versprechen. Das Schützenfest lockt vom heutigen Freitag bis Montag,

23. bis 26. August, auf den Festplatz an der Schützenhalle. Erstmals gibt es an diesem Wochenende eine Kinderdisco im Anschluss an das Laternenlaufen.

Mit dem Bierfassanstich durch den noch amtierenden Schützenkönig Klaus-Gerd Zuther fällt heute um

19 Uhr der offizielle Startschuss für das 63. Borgfelder Schützenfest. „Traditionell spendieren unsere Schützen aus Weismain an diesem Abend ein Fass Freibier“, sagt der Schützengildevorsitzende Ingo Buchenau. Ebenfalls werden am ersten Festabend Delegationen der befreundeten Schützenvereine aus Berlin und Waltersdorf erwartet.

Die Regentschaft von Schützenkönig Klaus-Gerd Zuther und Damen- lorbeerkönigin Gunda Meyer endet an diesem Wochenende. (Ellen Stüdgens)

Die Borgfelder Schützengilde lädt jährlich am vierten Augustwochenende Bürger aus Borgfeld und umzu ein, gemeinsam vier tolle Tage zu verbringen. Die Gäste erwartet das besondere Flair eines der größten, aber auch der letzten Schützenfeste in Bremen, das im Ortsteil auch als fünfte Jahreszeit gilt.

Im Mittelpunkt stehen natürlich das Schießen sowie der Kampf um die Ehrentitel und Königswürden. Nicht nur die Profis aus den Vereinen werden herausgefordert, ihr Adlerauge und die notwendige Ruhe unter Beweis zu stellen. Auch bisherige Nichtschützen können beispielsweise beim Volkskönigschießen oder Volksjugendkönigschießen ihre Treff-

sicherheit testen.

Die fünfte Jahreszeit bestimmt an diesem Wochenende das Geschehen in Borgfeld. (Ellen Stüdgens)

Schießen für Jedermann

Zunächst werden am morgigen Sonnabend, 24. August, ab 14.30 Uhr in der Schützenhalle (Ernst-Klüver- Halle) im Hamfhofsweg der Schülerkönig, ab 15 Uhr der Juniorenkönig und zum Abschluss der Jugendkönig ausgeschossen. Doch damit ist es mit dem Schießen nicht getan: Am Sonntag, 25. August, beginnt um 15 Uhr das Schießen um den Titel des Volks-

königs. „Dabei kann jeder mitmachen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich“, sagt der Vereinsvorsitzende. Um 17 Uhr geht es weiter mit dem Wettkampf um den Titel der Damenlorbeerkönigin und deren Vizekönigin. Wer der neue Schützenkönig und damit der Nachfolger

Zuthers wird, entscheidet sich am Montag, 26. August, ab 17 Uhr. Dann zielen die Königsthronanwärter auf den Rumpf des Holzadlers, um sich die Insignien zu sichern.

Die Kinder kommen bereits heute Abend beim farbenfrohen Laternenumzug mit musikalischer Untermalung auf ihre Kosten. Treffen ist um 20 Uhr am Schützenplatz. Nach der Rückkehr können sich die Kleinen noch bis 22 Uhr bei einer Kinder-

disco im Festzelt vergnügen.

Für die Jugend steigt an gleicher Stelle ab 22 Uhr eine Zeltdisco mit fetziger Musik unter der Moderation von Moderator Klaas Tucholke von Radio Energy und der Music Station. Für die musikalische Untermalung bei der Megaparty und beim Schützenball sorgt die aus dem Vorjahr bekannte Band Top Secret. „Es ist doch etwas anderes, ob die Musik aus der Büchse kommt oder live gespielt wird“, erläutert Wolfgang Zabel, Leiter des Festausschusses. Bei der Megaparty, die Sonnabend ab 21 Uhr im Festzelt steigt, erwartet die Besucher beste Musik aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren.

Festumzug am Sonntag

Nach einer durchtanzten Nacht geht es am Sonntag mit dem grün-weißen Festreigen weiter: Am Sonntag erfolgt ab 9 Uhr das Wecken durch

die Musiker des Spielmannszugs

Lilienthal/Falkenberg an verschiedenen Plätzen in Borgfeld. Sehr gut angenommen wurde den Organisatoren zufolge in den zurückliegenden Jahren stets der Zeltgottesdienst mit Pastor Clemens Hütte. Dieser findet am Sonntag um 10.30 Uhr statt. Dazu singen und spielen die Chorgemeinschaft Borgfeld sowie der Musikkorps Wittekind aus Wildeshausen.

Auf dem Festplatz rund um die Schützenhalle wird zudem ein Jahrmarkt mit Autoscooter, Wasserbecken, Würstchenbuden und vielen anderen Köstlichkeiten aufgebaut.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag. Nach dem Empfang der auswärtigen Gäste um 12.45 Uhr auf dem Platz in der Borgfelder Landstraße gegenüber der Schule und der Kranzniederlegung am Ehrenmal im Ratspiekerpark erfolgt um 13.20 Uhr der Abmarsch durch Alt-Borgfeld. Die Wegstrecke führt die Teilnehmer durch die Borgfelder und Katrepeler Landstraße, den Kiebitzbrink, Brandenweg, Lange Streifen, Krögersweg, Moorkuhlenweg, erneut durch den Kiebitzbrink, die Querlandstraße, Borgfelder Heerstraße und endet am Hamfhofsweg auf dem Festplatz. Über 30 Gruppen haben sich zu dem Umzug angemeldet. „Damit ist der Borgfelder Festumzug einer der größten in der Region“, sagt Buchenau erfreut.

Vor dem Marsch können sich die Teilnehmer im Festzelt um 12 Uhr mit Erbsensuppe der Schlachterei Tümpel stärken. Danach gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen vor dem Festzelt.

Die Vereinsmitglieder kommen am Montag ab 10 Uhr zum Schützenfrühstück mit dem sogenannten Hackepetergericht zusammen. Kleine und größere Verfehlungen werden dabei geahndet. Die Geldstrafen, die etwa für eine nicht ordnungsgemäß sitzende Krawatte zu zahlen sind, kommen dem Kinderfest zugute. Dieses findet am Montagnachmittag im Festzelt statt. Ab 15 Uhr tritt unter anderem die Tanzschule Picasso bei dem Event auf.

Beim Königsball am Montagabend wird um 20 Uhr im Festzelt das neue Schützenhaus proklamiert. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Weitere Infos gibt es in der Festzeitung, die in Borgfeld verteilt wurde. Darin befinden sich auch Gutscheine für Ermäßigungen für die Disco am Freitag und die Megaparty am Sonnabend. Der Eintritt in Höhe von sechs beziehungsweise sieben Euro wird damit um jeweils einen Euro gesenkt. Die Gutscheine gelten jeweils für zwei Personen. Mitglieder der Schützengilde haben freien Eintritt zu allen Veranstaltungen. Kostenfrei ist zudem der Besuch des

großen Königsballs am Montag.