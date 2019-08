Frank Bolfraß sorgt mit einer speziellen Maschine für die richtige Bespannung der Tennisschläger. Aktuell liegt die Zebra-Edition von Wilson im Trend. (Klaus Göckeriitz, Klaus Göckeritz)

Der Name Frank Bolfraß ist eng

mit der Tennisszene verbunden. In seiner aktiven Zeit war der Lilienthaler ein erfolgreicher Tennissportler. Später war er als Trainer tätig, unter anderem im ehemaligen Bezirksverband Lüneburg-

Stade. Vor rund zwei Jahren eröffnete Bolfraß seinen Wilson Pro Shop in der Falkenberger Landstraße 18. Dort hält der Fachmann das Programm des US-amerikanischen Herstellers Wilson vor – von verschiedenen Schlägern, Bekleidung, Bällen und Taschen über Schuhe bis zum Zubehör für alle Altersgruppen. Ebenso stattet er komplette Teams aus.

Ganz aktuell und bei den Spielern angesagt sind Bolfraß zufolge die neuen Schläger der Modell-

reihen Clash und Blade. Ein Hingucker sei zudem die Zebra-Edition. Die Nachfrage nach Wilson- Produkten sei gleichbleibend hoch. „Ich bin mit der geschäftlichen Entwicklung sehr zufrieden“, sagt der Tennisexperte.

DSC_1309.jpgb.jpg (Klaus Göckeriitz, Klaus Göckeritz)

Die Kunden schätzen seine Erfahrung und sein Detailwissen. Rund 50 Prozent der Kundschaft komme aus der Region, der Rest verteile sich auf den gesamten norddeutschen Raum.

Schläger zur Probe spielen

Dabei nutzen die Käufer einen besonderen Service: Wer bei seiner Kaufentscheidung unsicher ist, kann einen Schläger für bis zu zwei Wochen mitnehmen und testen, erläutert der Geschäftsinhaber.

Insbesondere bei der Bespannung des Schlägers gibt es viele Möglichkeiten, die auf den jeweiligen Spielertyp individuell abgestimmt werden. Sollten die Saiten reißen oder müssen nach den Vorstellungen des Kunden angepasst werden, sorgt die im Geschäft vorhandene Bespannungsmaschine unter den erfahrenen Händen des Profis für eine schnelle Lösung.

Bolfraß baut bei den bevorstehenden Lilienthaler Volksbank Open vom 6. bis 8. September einen Stand auf. Er präsentiert dann im Sportpark eine große Auswahl seines Sortiments, pflegt Kontakte und ist eigenen Angaben zufolge „aktiv“ beteiligt. Der Experte bringt eine Bespannungsmaschine mit und hält die Schläger der Teilnehmer auf einem optimalen Stand. „Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren enorm“, sagt Bolfraß.

Im Alltag schätzt er die faire Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller. Das Geschäft in der Falkenberger Landstraße wurde in das sogenannte Premium Partner Programm des Marktführers aufgenommen. Im Norden gehören jeweils nur ein Geschäft in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein diesem Zusammenschluss an.

Das Fachgeschäft in der Falkenberger Landstraße 18 ist montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr

sowie nach Absprache geöffnet. Erreichbar ist Frank Bolfraß unter Telefon 04298/ 52 86 oder 0160/ 845 63 74 sowie per E-Mail an info@wilson-pro-shop-Frank-B.de. Weitere Informationen gibt es auf der Facebookseite des Wilson Pro Shop-Frank B und im

Internet unter www.wilson-pro-shop-frank-b.de.