Anja Holsten (links) und Claudia Stöllger setzen mit ihren Blumenkreationen Akzente. (Kim Wengoborski)

Auch die Wilstedter passen sich der kühleren Jahreszeit an und bereiten sich in vielerlei ­Hinsicht auf die dunklen Monate vor.

Für den Fachbetrieb BGS Steffen Baier beginnt mit dem Herbst auch die Fällsaison. Nachdem im Sommer zum Schutz der Tierwelt Bäume in der Regel nicht gefällt werden durften, kann es nun wieder losgehen. Die vier Baumpfleger von BGS kennen sich aber auch mit dem Erhalt der stummen Riesen gut aus. Die Anwendung der Seilklettertechnik ermöglicht ihnen, baumschonend auch zu innen liegenden Bereichen der Krone vorzudringen. Ob sie mit der Arbeitsbühne arbeiten oder kletternd den Baum ­pflegen, entscheiden die Profis vor Ort.

Fridtjof Gerritsma von Zweirad Bahrenburg berät Interessierte gern zum Thema E-Bikes. (Kim Wengoborski)

In den kühlen Monaten nimmt die Behaglichkeit im eigenen Heim einen hohen Stellenwert ein. Bei Alt- und auch bei Neubauten lohnt sich ein Blick auf moderne Heizsysteme, weiß Stefan Walter von Walter Gebäudetechnik. Modernisierer können sich aktuell über hohe Fördersätze insbesondere bei den klimafreundlichen Wärmepumpen freuen. Das Heizsystem zieht je nach Typ Wärme aus der Luft, dem Boden oder dem Grundwasser. Auf diese Weise schont es Ressourcen, ist effizient und spart Heizkosten.

Ebenfalls ein Schritt zu geringeren Energiekosten sind Fotovoltaikanlagen. Das Team von Walter Gebäudetechnik ist auch in diesem Bereich auf dem neusten Stand. „Hier gibt es ebenfalls Förderungen“, sagt Walter. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt das Unternehmen individuelle Konzepte für eine optimale Versorgung mit ­Wärme und Strom.

Mit Guido Maria Kretschmer wird es bunt und stylish. Gitta Gieschen (links) und Gudrun Ahrens stellen die Schuhtrends vor. (Kim Wengoborski)

Beim Kaufhaus Borgfeldt lohnt sich ein Abstecher in die Textil-­Abteilung. „Die Garderobe kann jetzt mit Farbweltwürze aufgefrischt werden“, freut sich Angela Borgfeldt. Safran, Cognac, Khaki und Red sind die neuen Trendtöne. Der betagten Kundschaft empfiehlt sie gern Kleidung der Marke KRIS, die unter anderem moderne Strick­mode zu guten Preisen und in hochwertiger Qualität sowie bequeme Hosen mit Gummizug im Sortiment hat. Eine Tasche, ein schickes Tuch, Ketten oder Armbänder runden das Herbstoutfit ab.

Herbstlich farbenfroh geht es auch im Schuhhaus Wilstedt zu. Besonders viel Freude haben die Inhaberinnen Gudrun Ahrens und Gitta Gieschen an den neuen Modellen von Marco Tozzi, die Guido Maria Kretschmer entworfen hat. Der Modedesigner setzt bei seiner aktuellen Schuhkollektion auf eine Mischung aus Modellen, die zu jedem Outfit passen, und extra­vaganten Tretern mit knalligen Farben. Derzeit gibt das Schuhhaus zehn Prozent Rabatt auf Damen- und Herrenschuhe.

Die zahlreichen Schätze der ­Natur offenbaren sich bei Blumen und Pflanzen Entelmann. Das Team zaubert aus dem Allerlei, das die hiesige Flora zu bieten hat, schicke Sträuße, Türkränze, Bepflanzungen sowie Tischdekorationen. Anja ­Holsten, Claudia Stöllger und ­Gunda Reinicke gestalten nach Wunsch des Kunden kreative Kompositionen für drinnen und draußen. Derzeit sind Heide, Alpenveilchen, leuchtende Chrysanthemen, verschiedene Gräser und Beerenpflanzen gefragt.

Für das Milchkontor Wilstedt bringt der Herbst eine kleine ­Premiere: Erstmals hat das Unternehmen eigenen Käse herstellen lassen – einen Schnittkäse, eine ­Variante mit Bärlauch und eine Sorte, die für die Entwicklung eines kräftigeren Geschmacks ein wenig mehr Zeit bekommt. Etwa ab der zweiten Oktoberwoche können die Kunden erstmals probieren. Vor dem Besuch des Milchkontors lohnt sich ab Anfang Oktober zudem ein Blick auf die Internetseite, denn wetterabhängig ändern sich bald die Öffnungszeiten.

Etwas Ruhe kehrt mit dem Herbst auch beim Fachhändler Zweirad Bahrenburg ein. Die vergangenen Wochen waren für das Team in positiver Hinsicht anders als gewohnt. Da Urlaube ausfallen mussten, hat das Fahrrad an Bedeutung gewonnen. Die Nachfrage nach E-Bikes ist enorm gestiegen. „Ein Rad sollte zu seinem Fahrer passen, in vielerlei Hinsicht“, erläutert Fridtjof Gerritsma, Inhaber von Zweirad Bahrenburg. Bei dem E-Bike sei es noch wichtiger, dass zum Beispiel Sattel- und Rahmenhöhe genau passen. Die Qualität muss ebenfalls stimmen. „Es werden mitunter sehr weite Strecken zurückgelegt, da muss man sich auf das Rad verlassen können“, sagt Gerritsma.

Als Proviant für eine längere Tour eignet sich unter anderem ein schmackhaftes Kürbisbrot der ­Bäckerei Benstein. Das Café ist geschlossen, aber bei einem Picknick auf einer Wiese, auf der eigenen Terrasse bei Sonnenschein oder in der Stube schmecken die Torten und Kuchen, zum Beispiel mit saftigen Äpfeln aus der Region, die beliebte Schwarzwälder-Kirschtorte oder eine Stachelbeer-­Baiser-Schnitte, ebenfalls sehr gut.