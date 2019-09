Der Festumzug rollt am Sonntag durch den Ort und gehört zu den Höhepunkten des Erntefests. In Sankt Jürgen wird dieses bereits zum 70. Mal gefeiert. (Johann Schriefer)

Traditionell treffen sich hierzu Jung und Alt vom morgigen Freitag bis Montag, 27. bis

30. September, auf der Museumsanlage des Heimatvereins in der Dorfstraße 27 B, wo nicht nur die Scheune zum Feiern einlädt. „Auf dem Festplatz gibt es auch ein Zelt für allerlei Vergnügliches“, sagt Karsten Pfeiffer, der zum 15-köpfigen Festausschuss gehört, der das Erntefest ausrichtet. „Wir haben außerdem viele Aktionen für Kinder im Programm“, erläutert er.

Los geht es morgen Abend um 19 Uhr mit dem Lampionumzug, der von den Musikern des Jugendblasorchesters Lilienthal/Wilstedt begleitet wird. Die Teilnehmer treffen sich an der Museumsanlage

sowie in Mevenstedt auf der Wiese Neuer Weg Nummer 29. Die

Mevenstedter werden vom Musikzug abgeholt, gemeinsam geht es zurück zum Festplatz. Dort beginnt um 20.15 Uhr die Kinderdisco in der Partyscheune. Anschließend zeigt der Nachwuchs ab zehn Jahren, wie geschickt er beim Autoscooter-Handball ist. Angetreten wird in Sechser-Teams, wobei der Beifahrer jeweils den Ball fangen und werfen muss. „Das kommt stets gut an“, sagt Pfeiffer. Ab 22 Uhr steigt die „Disco für alle“.

Erinnerungen an früher

Mit einem bunten Nachmittag startet am Sonnabend ab 14.30 Uhr in der Scheune auf dem Festplatz der zweite Erntefesttag. Durch das Programm führt der erste Vorsitzende des Heimatvereins, Albert Heitmann. Unter den Klängen des Heimatverein-Chors wird die prächtige Erntekrone eingebracht. Es folgt ein unterhaltsames Programm mit Musik von den Buttis und humorvollen Sketchen der Theatergruppe. Die Kinder aus dem DRK-Kindergarten wirken ebenfalls mit. Die Festansprache hält der Lokalpolitiker Markus Oberstedt.

Wer sich gern an frühere Erntefeste im Ort erinnert, sollte am Nachmittag nicht den Diavortrag „Rückblick auf 70 Jahre Erntefest“ verpassen, den der Ortsvorsteher Heiko Pankoke hält. Eine Premiere gibt es mit dem Figurentheater der Bremer Puppenspielerin Birgit Neemann, die ab 16.15 Uhr im Feuerwehrhaus für Klein und Groß die Geschichte „Kleiner Eisbär,

wohin fährst du?“ aufführt.

Parallel zum Nachmittagsprogramm beginnt im Zelt ein weiterer Höhepunkt im Festreigen: das Dielen-Hockey. Dafür hat das Organisationsteam einen PVC-Belag ausgebreitet, damit der Puck gut rutscht. Der Clou: Die Teammitglieder sitzen auf Bürostühlen.

Für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren steht der Spaß von 14 bis 16.30 Uhr auf dem Programm, die Erwachsenen wetteifern im Anschluss von 16.30 bis 18 Uhr um den Sieg beim Dielen-Hockey.

Wer bereits in Fahrt ist, kann bei den Highland-Games weitermachen, die um 20.30 Uhr für Gruppen ab zehn Personen stattfinden. Auf die Teilnehmer warten Baumstamm- und Strohballen-Weitwurf sowie weitere Aufgaben. Die Sieger erhalten ein 30-Liter-Fass Bier. Um 21 Uhr steigt in der Scheune bei freiem Eintritt eine Party mit DJ Ricky.

Ein plattdeutscher Gottesdienst mit Hannelore Bohlen und dem Posaunenchor Worpswede steht am Festsonntag ab 10.30 Uhr an. Anschließend gibt es Erbsensuppe, bevor ab 13 Uhr der Festumzug durch das Dorf zieht. Die Route führt über die Rabienstraße, Am Kniependamm und die Landesstraße zum Festplatz, wo ab 15 Uhr eine Kaffeetafel in der Scheune aufgebaut ist. Dort zeigt Ortsvorsteher Pankoke erneut seinen Diavortrag. Parallel dazu – und ebenfalls erstmalig – steigt die zweistündige Ernteparty ab 15 Uhr im Zelt. Die Prämierung der dekorativsten Erntewagen steht für 15.30 Uhr auf dem Plan. Um 17.30 Uhr werden die Erntekönige gekrönt. Mit Freibier und Musik klingt der Festsonntag aus.

Am Montag, 30. September, treffen sich alle Beteiligten schließlich zum traditionellen Fischessen mit Freibier ab 12 Uhr wieder. Anmeldungen für das Mittagessen werden unter Telefon 04792/13 39 entgegengenommen.