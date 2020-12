Die Vorstandsmitglieder der Genossenschaft LiLi Live freuen sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest. (Lili Live)

In genau zwei Wochen ist Heiligabend. Die Genossenschaft LiLi Live steigert mit dem traditionellen Lilienthaler Weihnachtsgewinnspiel die Vorfreude auf das Fest. Es locken Preise im Gesamtwert von rund 5000 Euro, darunter beispielsweise ein E-Roller, Präsentkörbe und diverse Gutscheine von lokalen Einzelhändlern.

Die Teilnahme ist schnell erklärt: Noch bis Heiligabend kann in den teilnehmenden Geschäften geshoppt werden. Ist der Kassenzettel an der Gewinnkarte angeheftet, landet diese in einer der Gewinnboxen und wird somit zum Glückslos.

Die Vorstandsmitglieder der Genossenschaft bedanken sich bei allen Unternehmern, die das Weihnachtsgewinnspiel mit der Bereitstellung von Gutscheinen und Präsenten mit Leben füllen. „Das Coronavirus verlangt dem Einzelhandel eine Menge ab. Besonders denjenigen, die schließen mussten“, sagt Andrea Vogelsang, Vorstandsmitglied von LiLi Live. Dem Vorstandsteam sei bewusst, dass deutlich weniger Umsatz

gemacht wurde, der sich nicht so einfach wieder auffangen lasse. „Daher freuen wir uns umso mehr, dass sich so viele Geschäfte trotz aller Widrigkeiten am Gewinnspiel beteiligen“, unterstreicht

Vogelsang. Ob LiLi-Mitglied oder nicht – bei der Verlosung und in Lilienthal allgemein zähle der

Zusammenhalt.

Dank der großen Beteiligung der zahlreichen lokalen Unternehmen befinden sich viele unterschiedliche Preise im Lostopf des Weihnachtsgewinnspiels. „Auf diese Weise können wir mehreren Mitmenschen eine Freude bereiten. Gerade in dieser Zeit kann wohl jeder einen Glücksmoment gebrauchen“, sagen die LiLi-

Live-Vorstandsmitglieder Sarina

Arvanitidis und Gunda Gefken.

Der Ablauf des Weihnachtsgewinnspiels weicht jedoch ein

wenig von den Vorjahren ab, da es aufgrund der behördlichen Maßnahmen zum Abschluss keine Gewinnziehung mit großer Feier geben kann. „Wir überlegen noch, ob wir die Ziehung live im Internet über­tragen. So könnten alle mitfiebern“, sagt LiLi-Live-Sprecher Torsten Rohlfs. Anfang Januar werden die Gewinner ermittelt und benachrichtigt.

Der Vorstand wünscht allen

Lilienthalern behagliche, glück­liche, harmonische Weihnachten und so manche schöne Stunde sowie Gesundheit. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2021.“