Ein bisschen aufgeregt ist jeder am ersten Tag im neuen Unternehmen: Ausgeruht, motiviert und dank den Tipps gut vorbereitet, bekommt man die Nervosität aber gut in den Griff. (Valèry Kloubert und djd/Randstad/Valèry Kloubert, djd/Randstad/Valèry Kloubert)

Nicht nur Beziehungen haben mittlerweile im Durchschnitt eine deutlich geringere „Halbwertszeit“ als noch vor einigen Jahren – auch im

Beruf gibt es immer weniger Menschen, die sich lebenslang an ein einziges Unternehmen binden. Und so werden auch in diesem Herbst wieder viele eine neue Stelle antreten – ob als Berufseinsteiger oder nach einem Jobwechsel.

Auch auf dem Arbeitsmarkt wird heute von Bindungsangst gesprochen: Kaum jemand ist noch bereit, sich langfristig an eine Stelle zu binden. Das ergab das Arbeitsbarometer des führenden Personaldienstleisters Randstad im vergangenen Jahr.

71 Prozent der deutschen Beschäftigten äußerten die Ansicht, dass der Job fürs Leben ausgedient habe. „Arbeitnehmer sind heute selbstbewusst und kündigen seltener aus Zwang oder Frust, sondern aus eigenem Antrieb“, sagt Petra Timm,

Pressesprecherin bei Randstad. Der häufigste Grund einer Kündigung sind bessere Arbeitsbedingungen wie flexible Arbeitszeiten und Gehalt. Andere Faktoren können persönliche Umstände sein.

„Mit Lampenfieber ist jeder Neustart verbunden“, sagt Timm. Für das „erste Mal“ hat sie einige Tipps: Vor dem ersten Arbeitstag sollte das Wissen über den Arbeitgeber auf den neuesten Stand gebracht werden. „Das Vorstellungsgespräch liegt eventuell schon einige Zeit zurück, da sollte man sein Wissen über das neue Unternehmen einem Update unterziehen“, sagt Timm. Noch einmal die Stellenausschreibung lesen und den Internetauftritt der Firma durchstöbern, vielleicht gibt es aktuelle Infos.

Und dann ist der große Tag gekommen, mit der nächsten Herausforderung: Wie sieht das passende Outfit aus? Bewerber bekommen beim Vorstellungsgespräch meist einen Eindruck vom Dresscode der Firma. „Im Zweifelsfall am ersten Tag lieber etwas zu elegant kleiden als zu leger“, erläutert die Expertin.

Zudem ist Pünktlichkeit wichtig, das macht einen guten Eindruck. Nach der Ankunft folgt in der Regel eine Flut neuer Namen und Gesichter. In den meisten Firmen muss man sich den Kollegen nicht vorstellen, sondern wird bei einem Rundgang vorgestellt. Für einen Small Talk in der Pause sollte man sich einige

Themen zurechtlegen: Was wird die eigene Aufgabe sein, welche Qualifikationen besitzt man, was hat man vorher gemacht. Gerade in größeren Unternehmen lernt man anfangs viele Leute kennen und sollte sich Namen und Positionen notieren, um ein erneutes Nachfragen zu vermeiden. Merken sollte man sich seine Ansprechpartner für zentrale Fragen, etwa für die Einarbeitung oder die Technikunterstützung.

Nicht überheblich werden

Ein gutes Verhältnis zu den Kollegen macht die Arbeit angenehmer. Daher kann in der Pause auch das persänliche Gespräch genutzt werden. Dabei sollte man aber nicht über die Stränge schlagen. Denn laut Timm ist Selbstbewusstsein gut, Überheblichkeit nicht: „An den ersten Arbeitstagen sollte man sich auf keinen Fall mit dem eigenen Wissen brüsten, das kommt bei fast allen neuen Kollegen ganz schlecht an“, sagt Timm. Auch mit Meinungsäußerungen, etwa zu politischen Themen oder mit Fragen zu Urlaub oder Arztbesuchen, sollte man sich als Neuling zurückhalten.

„Ein absolutes No-Go ist die Beschäftigung mit dem Smartphone. Das hat erst mal lautlos im neuen Schreibtisch zu verschwinden“, erläutert die Pressesprecherin.

Möglichst rasch sollte man

checken, ob die Firmen-E-Mail-

Adresse korrekt eingerichtet ist, ob auf dem Notebook oder Rechner alle für die Arbeit notwendigen Programme installiert sind und ob man die zugehörigen Passwörter und Zugänge dazu hat.