Frische Blumen haben in der dunklen Jahreszeit einen hohen Stellenwert bei den Kunden. (Klaus Göckeritz)

Bei Blumen Elsner und im Blumenhaus Meyer ist man gut auf die ruhige Jahreszeit vorbereitet. „Die Adventszeit kann beginnen.“

„Individualität ist uns bei Blumen, Gestecken sowie Accessoires wichtig“, sagt Anja Behrens von Blumen Elsner. Blumen- und Grabschmuck lasse sich von der Stange kaufen – oder mit einer individuellen Note und ausschließlich aus Naturmaterialien im Fachgeschäft. Dafür gebe es einen guten Grund: „Es handelt sich im Gedenkmonat um einen Ausdruck des persönlichen Andenkens an besondere Menschen“, sagt Behrens.

Geschmackvolle Accessoires sind bei der Kundschaft sehr beliebt. (Klaus Göckeritz)

Rot darf nicht fehlen

Auch als Schmuck für die Wohnung seien Pflanzen und Blumen in den Monaten mit kurzen Tagen sehr gefragt. Im Trend seien frisches Blaugrün und frostiges Weiß, elegantes Grau und softes Rosa, viele Naturmaterialien in aufgehellter Optik oder mit Filz für eine wohnliche Stimmung. „Nicht fehlen darf das klassische Weihnachtsrot“, sagt die Blumenexpertin.

Im Blumenhaus Meyer ist man auf die Adventszeit gut vorbereitet und freut sich auf die Ausstellung. (Klaus Göckeritz)

„Wir haben nach dem langen Sommer nun umdekoriert. Die Adventszeit mit ihren schönen Seiten, Lichtern und Düften kann beginnen“, sagt auch Dirk Stelljes. Der Inhaber vom Blumenhaus Meyer weist auf die beliebte Adventsausstellung am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. November, hin. Dann werde man den interessierten Besuchern ausführlich zeigen, was Floristik kann und was ein Blumenfachgeschäft an Vielfalt zum Advent und zu Weihnachten zu bieten hat. Pastellige Töne, Rosa, Mint-Petrol oder elegantes Schwarz mit Gold und Weiß liegen für Stelljes im Trend.

Bei der alltäglichen Arbeit kommen im Blumenhaus Meyer ebenfalls zahlreiche Naturmaterialien zum Einsatz, teilweise kombiniert mit modernen Klassikern. „Wir realisieren auch individuelle Wünsche“, sagt Stelljes.

Anja Behrens von Blumen Elsner verwendet Naturmaterialien. (Klaus Göckeritz)

Auf zeitgenössische und neue Gestaltungselemente weist auch Behrens hin. Neben schönen Qualitätskerzen, klassisch oder durchgefärbt, Zapfen, Zimt, Nüssen und Tanne würden die Kunden immer häufiger LED-Kerzen und Lichterketten nachfragen, um ihre Innendekorationen, aber auch die Gärten zu verschönern.

Bewährte Handarbeit ist nach wie vor bei den treuen Kunden beliebt, wissen die fachkundigen Floristen. Beide genannten Falkenberger Blumenhäuser fertigen für die Adventszeit sowie die stillen Feiertage wieder liebevoll gestaltete Grabgestecke und Moosteile an, die in den kommenden Wochen dann auf den Friedhöfen des Landkreises zu finden sein werden.

Blumen Elsner, Falkenberger Landstraße 72, Telefon 0 42 98 / 47 07, Informationen unter www.blumen-elsner.de.

Blumenhaus Meyer, Falkenberger Landstraße 22 , Telefon 0 42 98 /43 60, Informationen unter www.blumenhaus- meyer.de.