Wärmende Socken, Accessoires und mehr: Im Kaufhaus Borgfeldt finden sich kuschelige Weihnachtsgeschenke. (Kaufhaus Borgfeldt)

Die Witterung sollte aber kein Grund sein, nicht an die frische Luft zu gehen. Da bietet sich beispielsweise ein kleiner Spaziergang durch die Gemeinde an – mit einem Abstecher in die Wilstedter Geschäfte.

Für das passende Schuhwerk sorgt das Schuhhaus Wilstedt. „Derzeit haben wir Rieker-Ware um 20 Prozent reduziert“, sagt Inhaberin Gudrun Ahrens. Sie leitet das Geschäft zusammen mit Gitta Gieschen. Die Expertinnen empfehlen unter anderem Schuhe von Ca‘Shott. Die dänische Marke setzt auf puristisches Schuhwerk. Viele aktuelle Modelle sind aus Naturleder und Lammfell. „Die wärmen wirklich gut“, sagt Ahrens. Die Ca‘Shott-Schuhe werden in der EU gefertigt und sind antiallergen sowie schadstofffrei. Wie immer sind zudem die Kinderschuhe im Schuhhaus Wilstedt um 20 Prozent reduziert.

Die Adventsausstellung bei Entelmann Blumen und Pflanzen hat Tradition. Anja Holsten (links) und Claudia Stöllger freuen sich auf zahlreiche Gäste. (Anja Holsten)

Für ein ansprechendes, gemütliches Ambiente und stimmige Dekorationen während der Adventszeit sorgt das Geschäft Entelmann Blumen und Pflanzen. Bei der Adventsausstellung an diesem Sonnabend, 24. November, tauchen die Gäste in eine Welt voller Dekorationen, Accessoires und Floristik rund um die Vorweihnachtszeit ein. Von 8 bis 18 Uhr können sie sich von individuellen und kreativen Ideen inspirieren lassen und natürlich gleich die entsprechenden Artikel mitnehmen. „Vom klassischen Adventskranz bis zu adventlicher Floristik ist alles dabei“, sagt Anja Holsten. Traditionell reichen die Mitarbeiterinnen den interessierten Ausstellungsbesuchern Kaffee, Apfelpunsch und Kekse.

Das Kaufhaus Borgfeldt verteilt bereits vor Weihnachten Geschenke: Vom 23. November bis 1. Dezember können die Kunden sich über einen Rabatt von 20 Prozent auf Textilien freuen. Und es ist bereits neue Ware eingetroffen: Zum Beispiel von der Marke Elbflorenz aus Italien. Pullover und Cardigans mit Wolle und Angora in den Modefarben Senf, Grau, Olive sowie Lila sorgen für einen schicken Auftritt, gleichzeitig aber auch für ein angenehmes Wohlbefinden.

Auch die Marke S. Oliver setzt auf warme, flauschige Pullover – allerdings in den soften Winterfarben Grau, Rosé und Hellblau. Bei Tuniken und Blusen sind die Auswahl und die Vielfalt an verschiedenen Mustern und Farben ebenfalls groß. Spitze und Bindeband machen die Outfits außergewöhnlich und sehen in Kombination mit Jeans und Hosen toll aus.

Neuerdings hat das Kaufhaus Borgfeldt auch eine große Anzahl von Damen- und Herrensocken von S. Oliver im Sortiment. Weitere Accessoires wie Taschen, Schals, Mützen und Handschuhe eignen sich bestens als Geschenk unter dem Tannenbaum – für sich selbst oder die Lieben.

Verschnaufen können die Spaziergänger und Shopper in Wilstedt in der Bäckerei Benstein. Auch dort ist nicht zu übersehen, dass es langsam auf Weihnachten zugeht. Die beliebten braunen und weißen Kuchen, die von der Bäckerei selbst hergestellt werden, liegen wieder in der Auslage. Auch leckeres Gebäck ist in Wilstedt nicht wegzudenken aus der Vorweihnachtszeit. Selbstverständlich können sich die Gäste der Bäckerei auf Schwarzwälder Torte, Himmelstorte, Gewürzkuchen und Klaben freuen.

Zwar erscheint es derzeit verlockend, die Füße an den prasselnden Kamin zu halten, doch insbesondere Outdoorfans sollten schon an das nächste Frühjahr denken. Die kalte Jahreszeit eignet sich nämlich perfekt, um das Fahrrad in die Inspektion zu geben und auf Vordermann bringen zu lassen. Bei Zweirad Bahrenburg sind die Drahtesel in den besten Händen. „Wir bieten außerdem einen Hol- und Bringservice an“, sagt Inhaber Fridtjof Gerritsma.

Wer ein neues Rad sucht, sollte ebenfalls einen Abstecher zu seinem Fahrradladen machen. Derzeit sind Einzelstücke reduziert und auch neue Ware steht schon fahrbereit im Geschäft. Gerritsma und sein Team empfehlen unter anderem die Zweiräder der Pedersen- Manufaktur. Die Räder mit dem außergewöhnlichen Rahmen und einer langen Tradition seien sehr hochwertig und erzeugten ein weiches Fahrgefühl, sagt der Experte.

Besonders aufregend ist die Adventszeit für den Versicherungskaufmann Stephan Kück-Lüers. Für ihn geht es nicht nur auf die Feiertage zu, sondern auch auf einen besonderen Tag: Anfang Januar ist es fünf Jahre her, dass er seine Agentur in Wilstedt eröffnet hat. „Es war die absolut richtige Entscheidung, nach Wilstedt zu kommen“, sagt Kück-Lüers. Die Arbeit mache ihm jeden Tag aufs Neue Spaß.

Gutes Netzwerk

Der gelernte Elektroinstallateur wechselte vor 20 Jahren in die Versicherungsbranche. Damals stand er vor der Wahl: den Meister machen oder noch einmal etwas anderes ausprobieren. Durch einen Zufall stieß er auf seinen jetzigen Beruf. „Es ist absolut empfehlenswert, zunächst eine handwerkliche Ausbildung zu machen“, erläutert Kück-Lüers. Die Einschätzung von Schäden falle ihm dadurch leichter, ebenso die Kommunikation mit den Handwerken, wenn es um die Schadensregulierung geht. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Betrieben, sodass die Schäden schnell behoben werden können“, sagt Kück-Lüers.

Ein kompetenter Ansprechpartner in sämtlichen Fragen rund um Energie, Heizung, Sanitär und Elektro ist die Walter Gebäudetechnik. Das Fachgeschäft ist in puncto erneuerbare Energien, Heizanlagen und weitere Systeme rund um das Haus bestens aufgestellt und stets auf dem aktuellen Stand. Gerade wenn es draußen kalt wird, sollten die Heizsysteme funktionieren. Welche Lösung für welche Immobilie geeignet ist, erfahren Interessierte in einem Gespräch mit den Experten der Walter Gebäudetechnik.