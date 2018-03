"Alles was in den Büdel passt", heißt es auch bei Initiatorin Heike Wilhelm. (KLG · Klaus Göckeritz, Klaus Göckeritz)

Die Einzelhändler setzen neben Rabatten auf ein weiteres Erkennungszeichen. Der Name Büdelsamstag leitet sich von einem Einkaufsbeutel aus Baumwolle mit dem Aufdruck „Lilienthal...lebendige Vielfalt“ ab, der erneut in einer Auflage von 1000 Stück produziert wurde. Man kann ihn günstig erstehen und in manchen Geschäften gibt es den Jutebeutel ab einem bestimmten Einkaufswert gratis dazu.

Die teilnehmenden Geschäfte sind an diesem Plakat zu erkennen. (KLG · Klaus Göckeritz, Klaus Göckeritz)

Beteiligt am Büdelsamstag sind unter anderem der Friseur Krumbach mit einem Nachlass von zehn Prozent auf alle Verkaufsartikel. Im Fotohaus gibt es ein Fotobuch zum Preis von 12,95 statt 24,95 Euro. Einrichtungen Dierlings lockt mit Rabatten für Insektenschutz, bei Exklusiv Mobil gibt es einen Nachlass von 15 Prozent auf alles, was in den Beutel passt und den Büdel gibt es gratis dazu. Das Sporthaus Ehlers gewährt bei einem Einkauf ab 100 Euro einen Gutschein von 15 Prozent für den nächsten Einkauf. ITC-Intertel wirbt am Sonnabend mit einem Startguthaben von 50 Euro für alle, die mit ihrem Festnetzanschluss zu EWE wechseln. Boutique Jacqueline ist dabei, dort werden wie im Jeans-Laden reduzierte Artikel noch einmal um 20 Prozent gesenkt. Antikes und Kurioses lädt zum Einkauf und Stöbern in seine neuen Räume an der Hauptstraße 57 ein. Wer dort, genau gegenüber des Ärztehauses vier Teile ersteht , erhält den günstigsten Artikel umsonst. An der inzwischen vierten Auflage des Büdelsamstags beteiligen sich auch Falkenberger Geschäfte. Heino Behrens lockt mit Rabatten, der Obststand Ritter bietet Äpfel zum Sonderpreis an und in Claudias Bäckerei gibt es vier Kuchenteile zum Preis von dreien. Mit dabei ist auch der Outlet Store Nova im Gewerbegebiet Moorhausen mit seinem Sortiment an Haushaltswaren. Weit geöffnet sind auch die Türen von Kalis Werkstatt im Amtsgarten hinter dem Rathaus. Dort können Kinder die „Lilienthaler Stoffbeutel “ in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unter Anleitung bemalen.

Antikes und Kurioses lädt zum Stöbern ein. (KLG · Klaus Göckeritz, Klaus Göckeritz)

Die teilnehmenden Geschäfte sind an einem ausgehängten Plakat zu erkennen und laden zu ihren jeweiligen Öffnungszeiten zum Einkauf und Stöbern ein.

Die Initiative „Wir an der 4“ würde sich im Übrigen über weitere Mitstreiter freuen. „Alle Geschäftsleute sind eingeladen, sich an unserer Werbegemeinschaft zu beteiligen“, sagt Heike Wilhelm. Monats- oder Jahresgebühren würden nicht anfallen, lediglich bei besonderen Aktionen könnte eine Kostenbeteiligung entstehen.