Angela Borgfeldt (rechts) und ihrer Tochter machen die Tätigkeiten in der Textilabteilung besonders viel Freude. Das Kaufhaus Borgfeldt hat eine lange Tradition und feiert in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag. (Katrin Ruröde)

Besondere Angebote warten unter anderem im Kaufhaus Borgfeldt auf die Gäste.

Das Unternehmen feiert in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag. Einst als Manufaktur und Kolonialwarengeschäft von Georg Borgfeldt gegründet, ist es heute der Nahversorger für die Bewohner von Wilstedt und der Umgebung. Die Familie hält seit jeher fest zusammen. So führte Maria Borgfeldt das Geschäft fort, als ihr Mann Georg im Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft genommen wurde.

1967 übernahm der älteste Sohn Heinzgeorg Borgfeldt das Kaufhaus. Im Laufe der Jahre verdoppelte er die Verkaufsfläche auf beinahe 420 Quadratmeter. Seit 1994 ist dessen Sohn Ralf Borgfeldt für den Familienbetrieb verantwortlich und meistert diesen mithilfe seiner Ehefrau Angela Borgfeldt sowie einem engagierten und zuverlässigen Team. „Wir sind froh, so tolle Mitarbeiter zu haben. Jeder springt gern ein, wenn es nötig ist, und wir arbeiten gut zusammen“, erläutert Angela Borgfeldt.

Die Kunden finden in der Hauptstraße 27 alle Produkte des täglichen Bedarfs. Auch die Post und eine Lottoannahmestelle befinden sich in dem Kaufhaus. Die Familie Borgfeldt legt Wert auf regionale Waren. Anlässlich des Geburtstags gibt es noch bis einschließlich diesen Sonntag besondere Angebote in der Lebensmittelabteilung.

Mit Blick auf den Sommer lohnt sich dem Team zufolge ein Abstecher zu den Textilwaren. Während das Kaufhaus früher auch Gardinen und Bettwäsche führte, hat sich die Familie Borgfeldt heute auf Bekleidung spezialisiert. Die Auswahl trifft Angela Borgfeldt selbst. „Die Modeabteilung macht mir besonders viel Freude“, sagt sie. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau hat die Marken S. Oliver, Geisha und Via Appia eingeführt. „Derzeit sind frische Farben angesagt. Gelb zum Beispiel macht Lust auf Sommer und Sonne“, erläutert Borgfeldt. Darüber hinaus seien luftige Blusen und Hosen im Blumenstyle, sommerliche Kleider und Pastelltöne angesagt. Modeschmuck und Taschen runden das Outfit ab. Als Dank gibt es noch bis einschließlich Sonntag 30 Prozent Rabatt auf alle Textilien.

Wer den passenden Schuh zum neuen Outfit sucht, wird sicherlich im Schuhhaus Wilstedt fündig. Gudrun Ahrens und Gitta Gieschen geben derzeit zehn Prozent Nachlass auf die neue Kollektion. „Die Schuhe für den Sommer sind eingetroffen“, sagt Gieschen. Darunter befinden sich Sandaletten, Flip-Flops und Pantoletten in verschiedenen Farben. Kinderschuhe sind wie immer um 20 Prozent reduziert. Die Rest- und Einzelpaare im Pavillon vor dem Haus sind zu niedrigen Preisen erhältlich.

Frühling ist Radfahrzeit. Alles, was Aktive dafür benötigen, finden sie bei Zweirad Bahrenburg. Von 12 bis 17 Uhr können sich die Besucher am Sonntag dort von Fachleuten verschiedener Hersteller beraten lassen, sagt Inhaber Fridtjof Gerritsma. Neben dem Radproduzenten Utopia-Velo sind auch Vertreter der Firmen Ave sowie Riese und Müller vor Ort – sie informieren auch über E-Bikes. Interessierte können sich für Probefahrten auf den Sattel schwingen oder sich im Lenken eines Lastenrades üben. Apropos Sattel: Der sollte möglichst passend sein. Deshalb bietet der Fahrradladen am Sonntag eine kostenlose Sitzknochenvermessung an, um den richtigen Sattel zu finden.