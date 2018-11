Der Kinder Buchladen ist eine bekannte Adresse in Borgfeld. (Klaus Göckeritz)

Buchläden vermitteln eine Wohlfühlatmosphäre. Dies gilt besonders im Borgfelder Kinder Buch-

laden am kleinen Marktplatz.

Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ein Bereich mit Tresen, an dem Kunden diverse Süßigkeiten kaufen können – ein Buchladen, in dem der Besucher in Ruhe stöbern oder sich beraten lassen kann. „Beratungsbedarf gibt es ganz besonders, wenn es um Geschenke für Weihnachten oder andere Anlässe geht“, sagt Inhaberin Caroline Brummerloh.

Das Sortiment lässt keine Wünsche offen. Bücher für jede Altersgruppe, angefangen vom Kleinkind bis zum Senior, sind in den Regalen zu finden. Hoch im Kurs stehen derzeit Kalender, aber auch Hörbücher, CDs, Landkarten, Reiseführer, Fußballgeschichten oder

Literatur aus der Bremen-Ecke.

Caroline Brummerloh empfiehlt einen Kalender als Lesebuch. (Klaus Göckeritz)

„Es sollte für jeden etwas dabei sein“, sagt Brummerloh. Sollte tatsächlich etwas fehlen, hilft der eigene Onlineshop. Mit digitaler Unterstützung ist eine Lieferung innerhalb eines Tages die Regel. Im Borgfelder Buchladen werden auch E-Book- Leser fündig. Von der Bestellung am Tresen bis zum elektronischen Versand sind es nur wenige Schritte, sagt Mitarbeiter Tim Coppel.

Einen hohen Stellenwert haben Bücher für junge Leser. Ob Vorlese- oder Fühl-, Bilder- oder Wissensbücher sowie Unterhaltsames wie ein Lego-Buch – „wir wollen die Jungen und Mädchen früh für das Lesen begeistern“, erläutert Brummerloh. Dafür eigne sich derzeit ein besonderer Weihnachtskalender. Hinter den Türen verbergen sich 24 kleine Bilderbücher aus Pappe mit kleinen Geschichten.

Die Inhaberin und ihr Team stehen den Kunden beratend zur Seite und empfehlen ihre aktuellen Favoriten. So entführt Bestsellerautorin Ursula Poznanski in ihrem Werk „Thalamus“ die Leser in die Welt der Hirnforschung und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der nach einem Motorradunfall in einer abgelegenen

Rehaklinik liegt und dort merkwürdige Dinge erlebt.

Bei Mädchen beliebt sei derzeit das Buch „Prinzessin Undercover“ von Connie Glynn. Ellie ist eine Prinzessin, die sich nichts mehr als ein normales Leben wünscht. Das Mädchen Lottie wünscht sich hingegen, Prinzessin zu sein. Als sich die beiden im Internat begegnen, liegt die Lösung auf der Hand: Sie tauschen heimlich die Rollen.

Ein weiterer Tipp der Experten ist das von Daniel Speck geschriebene Buch „Piccola Sicilia“, das im nordafrikanischen Tunis im Kriegsjahr 1942 spielt und vom Zusammenleben dreier Kulturen und Religionen handelt sowie von Konflikten. „Ein spannender, lesenswerter und hochaktueller Roman“, sagen Brummerloh und Coppel.

Der Borgfelder Kinder Buchladen in der Borgfelder Landstraße 1 hat montags bis freitags von 9 bis 13 und von 15 bis

18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis

13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Geschäft unter Telefon 0421 / 200 76 80 und per E-Mail an info@kinderbuch- borgfeld.de. Weitere Infos unter www.kinderbuch-borgfeld.de.