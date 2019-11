Freuen sich auf gemütliche und besinnliche Stunden auf dem Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember: Sven Behrens (links), Anja Dähncke und Uwe Hansmann. (Klaus Göckeritz)

Auflage am Sonnabend, 30. November, sowie Sonntag, 1. Dezember, einen Mix aus musikalischer Unterhaltung, Buden sowie einem Kunsthandwerkermarkt an.

Zudem öffnet die Bürgerstiftung Lilienthal das Conrad-Naber-Haus in der Klosterstraße und lädt zu einem Basar mit Bücherflohmarkt ein. In Kalis Werkstatt gibt es neben Kaffee und Kuchen zur Stärkung verschiedene Mitmachangebote für die jungen Besucher.

Glühwein trinken und das Programm genießen: Das ist an zwei Tagen hinter der Klosterkirche möglich. (Christian Kosak)

Der Amtsgarten wird ebenfalls zur Kulisse des Weihnachtsmarkts: Dort dreht sich ein Karussell und regionale Vereine stellen sich und ihre Arbeit an den Ständen vor. Auch Wurst, Glühwein, Crèpes und süße Leckereien locken.

Über 30 Kunsthandwerker

Der Wirtschafts-Interessenring bietet an seiner Losbude eine Tombola mit 3000 attraktiven Gewinnen. Komplett ausgebucht ist mit mehr als 30 Ausstellern der Kunsthandwerkermarkt im Rathaus.

Tanzgruppen, Orchester, Chöre und weitere Interpreten gestalten an beiden Tagen das musikalische Programm. Nach dem Start am Sonnabend um 13 Uhr folgt auf der Bühne im Amtsgarten hinter der Klosterkirche um 14.30 Uhr die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Kristian Tangermann und den WIR-Vorstand. Den musikalischen Part übernehmen die Kinder der Spatzen- und Kinderkantorei der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien. Um 15 Uhr geht es musikalisch weiter, wenn der Chor des Kindergartens Wümmekicker auftritt und sein musikalisches Repertoire auspackt. Im Anschluss spielt der Posaunenchor Lilienthal, bevor Mia Ohlsen weihnachtliche Lieder auf Plattdeutsch anstimmt. Der Auftritt der Sängerin beginnt um 16.45 Uhr und verbreitet maritime Atmosphäre im Amtsgarten.

Die Formation Lloydstreet Bigband Bremervörde präsentiert von 18 bis 20 Uhr weihnachtliche Klänge mit Blasinstrumenten und Gesang. Der erste Tag des 34. Lilienthaler Weihnachtsmarkts endet im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins mit Musik von einem DJ um 21 Uhr.

Ein Besuchermagnet wird die große Tombola sein. An der neuen WIR-Losbude stehen nicht weniger als 3000 Gewinne bereit. Der Hauptpreis ist ein vom Fachgeschäft Wiegetritt zur Verfügung gestelltes Kinderfahrrad. Den zweiten und dritten Preis stiftet das Grasberger Autohaus Brinkmann. Wer das entsprechende Los zieht, kann ein Wochenende mit einem BMW oder einem Mini verbringen. Darüber hinaus gehören unzählige Gewinne zur Tombola, sagen Sven Behrens und Uwe Hansmann vom WIR in freudiger Erwartung.

Am Sonntag beginnt um 11 Uhr der Kunsthandwerkermarkt im Rathaus, eine Stunde später öffnen auch die Buden und Stände vor dem Rathaus sowie im Amtsgarten. Um 14.30 Uhr können sich die Besucher auf einen Auftritt einer Kindertanzgruppe in bäuerlichen Kostümen freuen. Zu Gast sind die Klostermöhrchen der Dorfgemeinschaft Klostermoor. Die beiden Musiker Bastian Kahrs und Oliver Helmert bringen ebenfalls weihnachtliche Melodien mit und präsentieren diese am Klavier sowie auf dem Saxofon.

Insbesondere die Kinder sollten gegen 16 Uhr aufmerksam sein. Der Weihnachtsmann hat den Veranstaltern zufolge sein Kommen zugesagt – dabei hat er sicherlich Überraschungen für die kleinen Besucher im Gepäck. Begleitet wird sein Besuch mit Musik vom Blasorchester Lilienthal.

Den musikalischen Abschluss des Treibens am ersten Advent übernimmt Sängerin Tina Härtel, die gegen 17 Uhr die Bühne betritt. Ab 18 Uhr kehrt schließlich wieder Ruhe im Amtsgarten ein. Dann endet der Lilienthaler Weihnachtsmarkt.

Der 34. Lilienthaler Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend, 30. November, mit einem Kunsthandwerkermarkt im Rathaus (13 bis 18 Uhr) und Programm im Amtsgarten (13 bis 21 Uhr) statt. Am Sonntag, 1. Dezember, lockt der Kunsthandwerkermarkt von 11 bis 18 Uhr, das Programm im Amtsgarten geht von von 12 bis 18 Uhr.