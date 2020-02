Vieles neu macht der Februar. Zu erleben ist dies bei Blumen Entelmann, im Kaufhaus Borgfeldt und im Schuhhaus Wilstedt. (Kim Wengoborski)

„Der Frühling steht in den Startlöchern“, freut sich Anja Holsten von Blumen und Pflanzen Entelmann. Zum Valentinstag schlägt sie vor, nicht nur der oder dem Liebsten eine Freude zu machen. „Auch der Nachbar, die Tante oder die Schwiegermutter freut sich über einen blumigen Gruß“, ist sie überzeugt.

Mit Blumen und Gestecken lässt sich der Frühling einläuten. Primeln, Hyazinthen und Narzissen machen Lust auf längere Tage. „Wer mag, kann schon etwas vor die Tür stellen“, sagt Anja Holsten. Sie und ihr Team nehmen Blumen aus ihrem Geschäft gern selbst mit nach Hause, „um zu testen, wie gut sie halten“, verrät Claudia Stöllger mit einem Augenzwinkern. Anja Holsten beschenkt ihren Mann gern mit Blumen, und das nicht nur zum Valentinstag.

Das Kaufhaus Borgfeldt gibt in der Valentinswoche 20 Prozent auf Textil, ausgenommen ist reduzierte Ware. Mit der neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion ist vor allem die Marke S. Oliver bereits vertreten. Das Hosenlabel Melly & Co wartet mit freundlichen Farben auf, die Lust auf warme Temperaturen machen. „Der Athleisure Look, also der sportive Look, ist in diesem Jahr groß angesagt und super im Alltag zu tragen“, sagt Angela Borgfeldt. Der Trend gehe derzeit zu voluminösen Schnitten. Weite Hoodies, lange, überschnittene Blusen und sportliche Röcke machen das Outfit perfekt. „Außerdem wird es viele Sommerkleider in schönen Prints und extravaganten Schnitten geben, ein paar sind schon da“, sagt Angela Borgfeldt. Die Grundtrendfarbe des Sommers sei Classic Blue, eine beruhigende Farbe, die mit knalligem Rot, Naturtönen wie Oliv, Beige, Weiß und Gelb kombiniert werden kann. Neue Tücher, Taschen und schöner Schmuck ergänzen das Outfit. Modeinteressierte sollten sich Mittwoch, 22. April, 19 Uhr vormerken. Bei der Modenschau im Kaufhaus Borgfeldt präsentieren Modells die Trends. Das Schuhhaus Wilstedt stellt dort ebenfalls schicke Modelle vor. Eine Anmeldung im Kaufhaus oder im Schuhhaus ist erforderlich.

Mit den längeren Tagen steigt die Lust auf Bewegung. Perfekt dafür geeignet sind Schuhe von Wellbe. Das sportliche neue Modell regt zu mehr Bewegung an, denn die Laufsohlentechnologie stärkt mit jedem Schritt die Fußmuskulatur, schützt aber gleichzeitig die Gelenke. „Es fühlt sich an wie barfuß laufen in weichem Sand“, sagt schwärmend Gitta Gieschen vom Schuhhaus Wilstedt. Auch Gudrun Ahrens trägt die Schuhe von Wellbe gern, besonders während der Arbeit, wenn sie bei der Beratung von Kunden viel auf den Beinen ist. Neben den gemütlichen Schuhen von Wellbe ist weitere Frühjahrsware eingetroffen. Kinder kommen besonders auf ihre Kosten, denn die kleinen Schuhe sind wie immer um 20 Prozent reduziert.

Obwohl hier und da Vorboten des Frühlings zu sehen sind, ist der Winter nicht vorbei. In dieser Jahreszeit leidet der Körper unter dem Mangel an Sonnenlicht. „Mehr als 60 Prozent der Deutschen sind unzureichend mit dem Sonnenhormon Vitamin D versorgt“, sagt Gesundheits- und Ernährungscoach sowie Vitamin-D-Beraterin Carola Schröder. Das Vitamin wird mithilfe des Sonnenlichts im Körper gebildet. Über die Nahrung, zum Beispiel durch Fisch, kann der tägliche Bedarf nur zu einem geringen Teil gedeckt werden. In seiner aktiven Form beeinflusst Vitamin D den Körper auf vielfältige Weise als Hormon.

Das Robert-Koch-Institut nennt in einer Publikation Zusammenhänge zwischen der Vitamin-D- Versorgung sowie Erkrankungen wie Bluthochdruck, Krebs oder Diabetes Typ 2 und beruft sich dabei auf Beobachtungsstudien. Die Auswirkungen eines Mangels auf die Knochengesundheit sind schon lange bekannt. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie er seinen Körper auch während der dunklen Jahreszeit ausreichend versorgen kann, findet in Carola Schröder eine kompetente Beraterin.