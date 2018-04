Dieter Thiel wirbt am Freitag den 13. Für seine neue Esprit-Kollektion (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Die in der Genossenschaft Lili-Live zusammengeschlossenen Einzelhändler weisen an dieser Stelle schon einmal auf zwei Veranstaltungen mit Lili-Beteiligung hin.

Am Sonntag, 25. April, findet unter dem Motto „Sozialer Tag 2018 , informieren, vernetzen und ausprobieren“ ein großer Aktionstag statt. Schauplätze des umfassenden Programms mit gut 35 Vereinen und Organisationen aus dem ehrenamtlichen und sozialen Bereich sind im und um das Rathaus herum, Murkens Hof und das Alte Amtsgericht. Der soziale Tag unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters läuft von 11 bis 17 Uhr. Die Besucher erwarten Aktionen, Vorführungen, Vorträge, Informationen und einige Überraschungen.

Auch Spielzeug Haar macht beim Aktionstag mit. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

„Was Frau so braucht“, heißt das Motto am Sonnabend, 26. Mai, wenn Andrea Vogelsang und Lili-Live nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr zum zweiten Frauenflohmarkt auf das Gelände des Schützenvereins Heidberg-Falkenberg am Heidberg einladen. Die Stände sind von 10 bis 16 Uhr geöffnet.