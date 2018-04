Und es gibt viele Stimmen, die sogar das Gegenteil behaupten.

Dazu zählt auch der Lilienthaler Einzelhandel, der den morgigen Freitag, 13. April, zu einem Glücks- und Schnäppchentag auserkoren hat. Die teilnehmenden Betriebe haben wieder eine attraktive Palette an Angeboten ausgearbeitet und laden die Kunden aus Lilienthal und der Region, aber auch aus Borgfeld, Oberneuland und Horn-Lehe zum Einkauf in die Gemeinde an Wümme und Wörpe ein.

Wie Spielzeug sowie Tisch und Küche Haar, wo sich die Kunden ihr Glück erwürfeln können. Wem mit drei Würfeln 13 Punkte gelingen, erhält in beiden Geschäften einen Rabatt von 13 Prozent auf den gesamten Einkauf. Ähnlich attraktiv ist ein Einkauf bei Parfümerie und Kosmetik Hansmann, wo es am morgigen Freitag 13 Prozent Nachlass auf das gesamte Sortiment gibt. Handfeste Vorteile auch in anderen Geschäften. Der Internet- und PC-Spezialist Tri IT gewährt 13 Prozent auf Alternativtinte und bei Okay Autoteile in Falkenberg gibt es noch bis zum 21. April um 13 Prozent reduzierte Angebote für Autoscheibenwischer. Im Futterhaus in Falkenberg können Kunden ebenfalls profitieren. Wer seine Kundenkarte und den auf dieser Zeitungsseite abgedruckten Coupon vorlegt, erhält einen Rabatt in Höhe von 13 Prozent – und zwar auf den gesamten Einkauf. Juwelier Dieter Thiel an der Hauptstraße weist auf die attraktiven Einführungsangebote für die Esprit-Kollektion hin. Aber auch beim Kauf von angesagter Mode lässt sich am morgigen Freitag bares Geld sparen. Der Jeans-Laden gewährt auf sein Markensortiment einen Nachlass von 13 Prozent und die Boutique Jacqueline wirbt mit Jeans und Outdoor und dem gleichen Nachlass.