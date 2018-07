Koll Lili-Live; ET: 12.07.18 (Klaus Göckeritz)

Denn genau das Gegenteil ist der Fall, wie die Geschäftsinhaber mit Blick auf viele zurückliegende und erfolgreiche Aktionstage mit Rabatten sowie Sonderangeboten betonen. Auch am morgigen Freitag profitieren die Kunden wieder ordentlich: Die Lilienthaler Geschäftsleute haben sich einmal mehr eine Menge einfallen lassen.

Anke Haar ist die Inhaberin der Lilienthaler Adresse für Spielwaren sowie für Tisch und Küche - bei ihr spielen Zahlen am Freitag eine besondere Rolle. Denn in dem Fachgeschäft in der Hauptstraße können Kunden ihren Rabatt mit drei Würfeln selbst bestimmen - wer Glück hat, erhält also bis zu

18 Prozent auf den Einkauf.

Tanja Isenberg und Tobias Oetjen vom Werkmarkt Rohdenburg beteiligen sich an der morgigen Rabattaktion. (Klaus Göckeritz)

Lohnenswert ist auch ein Besuch im Futterhaus in der Falkenberger Landstraße. Gunda Gefken hält ein umfassendes Sortiment rund um Futter und Zubehör für Haustiere bereit und bietet am Aktionstag einen attraktiven Rabatt an. Auf die Rechnung gewährt das Futterhaus-Team einen Nachlass in Höhe von 13 Prozent.

Die Zahl 13 spielt auch im Heimwerkermarkt Rohdenburg im Gewerbegebiet Moorhausen eine große Rolle. Wer in dem gut sortierten Fachmarkt für mehr als 50 Euro einkauft, erhält einen Gutschein in Höhe von 13 Euro. Wer gut mit Zahlen umgehen kann, weiß an dieser Stelle bereits: Dieses Angebot entspricht einem Nachlass von mehr als 25 Prozent.

Denise Behrens ist im Futterhaus in der Falkenberger Landstraße für die Aquarienabteilung zuständig. In dem Fachgeschäft gibt es morgen einen Nachlass von 13 Prozent auf den Einkauf. (Klaus Göckeritz)

Gespart wird auch bei Hinrich Stelljes vom Jeans-Laden in der Hauptstraße. Er räumt seinen Kunden einen Rabatt von 13 Prozent auf die gesamte Sommerware ein - und dies gilt auch bei bereits reduzierten Artikeln.

Sparen lässt sich in weiteren teilnehmenden Geschäften, wie in der Parfümerie Hansmann im Ärztehaus in der Hauptstraße mit einem feinen Sortiment edler Düfte und wohltuender kosmetischer Produkte. Wer morgen dort einkauft, spart 13 Prozent. Auch Juwelier Dieter Thiel beteiligt sich wieder am Aktionstag von Lili-Live. Der Fachmann für Schmuck und Uhren wirbt unter anderem mit dem Ankauf von Gold und lenkt gleichzeitig den Blick auf die neue Kollektion der Marke Esprit.

Martin Janssen ist mit seinem Geschäft Antikes und Kurioses an einen zentralen Ort gegenüber dem Ärztehaus umgezogen und lädt die Kunden zum ausgiebigen Stöbern in seine neuen Räume ein. Vielleicht entpuppt sich Freitag, der 13., ja auch dort als Glückstag.

Mit ihrer Aktion wollen die Fachgeschäfte der Lili-Live-Gemeinschaft auf ihren leistungsstarken Verbund aufmerksam machen und gleichzeitig den Standort in den Fokus rücken. Zu einem Bummel eingeladen sind alle Lilienthaler und Kunden aus den Nachbargemeinden. Der Aktionstag richtet sich insbesondere auch an die Einwohner aus den Stadtteilen Borgfeld, Horn, Oberneuland und Schwachhausen, die sich bei dieser Gelegenheit ein Bild von der Einzelhandelslandschaft machen können. „Wir freuen uns auf Freitag“, sagt Lili-Live-Sprecherin Gunda Gefken in Erwartung vieler Kunden.

In Lilienthal ist Freitag, der 13., keineswegs ein Pechtag. Anke Haar (links) und Antje Marschewski von Spielwaren Haar laden zum Rabattwürfeln ein. (Klaus Göckeritz)

Gunda Gefken macht zudem auf eine weitere Veranstaltung von Lili-Live aufmerksam. Am Donnerstag, 9. August, findet in Kooperation mit der Volksbank ein Vortrag für Geschäftsleute zum Thema Datenschutzgrundverordnung statt. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Gemeinschaft unter www.lili-live.de.