Nun gab es ein Treffen im Renault-Autohaus Meyer in Moorhausen zwecks Gewinnübergabe. Den ersten Preis, einen Gutschein für ein Elektrofahrrad im Wert von 1700 Euro, gewann Jürgen Böttjer aus Lilienthal. Den zweiten Preis aus der Aktion, 300 Euro, möchte Marion von Salzen in eine Blumenbank investieren. Die Volksbank Osterholz Bremervörde steuerte 100 Euro in bar für den Drittplatzierten bei. Die weiteren Gewinner freuten sich über diverse Sachpreise, Einkaufs- oder Essensgutscheine.

Die insgesamt zehn Präsente hatten einen Wert von zusammen mehr als 2000 Euro. Am Gewinnspiel beteiligten sich sogar einige Kunden aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.