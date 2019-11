Es glänzt und funkelt: Die Schaufenster der Lilienthaler Geschäfte sind bereits weihnachtlich dekoriert. (Klaus Göckeritz)

Nun präsentierte der Lili-Vorstand das aktuelle Weihnachtsgewinnspiel und lädt damit zum lokalen Einkaufserlebnis ein.

Das Gewinnspiel startet mit dem kommenden Monat, also am 1. Dezember, und endet pünktlich an Heiligabend, 24. Dezember. In diesem Zeitraum gilt es, beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften Klebepunkte zu sammeln.

Ob Schnee fällt oder nicht: Das Weihnachtsgewinnspiel in Lilienthal startet im Dezember. (Klaus Göckeritz)

Los geht das Spiel mit einer Teilnahmekarte, auf der 24 zunächst freie Felder aufgedruckt sind. Bei Einkäufen vor Ort gibt es pro angefangenen zehn Euro Einkaufswert einen Klebepunkt mit einem weihnachtlichen Motiv. Die Punkte werden gesammelt und auf die Karte geklebt. Sind alle Felder vollständig beklebt, ist der erste Teil erledigt. Im Anschluss tragen die Kunden Namen und Anschrift ein und werfen die ausgefüllte Karte in eine der in den Geschäften aufgestellten Losboxen.

Dann heißt es abwarten, Weihnachten und den Jahreswechsel feiern – sowie Daumen drücken. Und zwar bis Anfang Januar, wenn der Lili-Live-Vorstand zusammenkommt, um unter Aufsicht die glücklichen Gewinner zu ziehen. Lili-Live- Sprecher Torsten Rohlfs kündigt diverse Preise an. Für den Erstplatzierten gibt es wie bereits im Vorjahr ein E-Bike, mit dem sich Lilienthal und Umgebung erkunden lassen. Der zweite Preis ist mit 30 Einkaufstalern der Genossenschaft im Wert von jeweils zehn Euro ebenso attraktiv: So gibt es insgesamt 300 Euro für einen Einkauf in den teilnehmenden Geschäften. Wer den dritten Preis erhält, darf sich über einen Wassersprudler im Wert von rund 130 Euro freuen. Auch die übrigen Gewinne können sich sehen lassen. Als vierter bis zehnter Preis stehen Einkaufskörbe voller Lilienthaler

Spezialitäten bereit.

Die Genossenschaft bewertet die bisherigen Gewinnspielaktionen als gelungene Werbung für den Ort sowie den Einzelhandel. Man wolle die Kunden zum Einkauf in Lilienthal animieren und sich als leistungsstarke Alternative zu den Einkaufszentren anbieten. Die Strategie ist laut der Genossenschaft erfolgreich: Im Vorjahr zählte der Vorstand 620 Karten beim Gewinnspiel. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Lilienthal und der Umgebung, sondern unter anderem sogar aus Wuppertal sowie Filderstadt (Baden-Württemberg.) „Lilienthal scheint eine bekannte Einkaufsadresse zu sein“, erläuterte Rohlfs bei der Preisübergabe.

Der Zusammenschluss Lili-Live freut sich jederzeit über weitere Interessierte. Für ihren Beitrag profitieren die Mitglieder von Aktionen und Vorteilen, unter anderem beim Einkauf in den

Geschäften vor Ort. Weitere Infos gibt es unter Telefon 04298/934 84 87 und im Internet unter www.lili-live.de.