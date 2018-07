„Mit Tränen in den Augen“ habe sie realisiert, dass ihr Traum in Erfüllung gegangen ist, blickt

Heino Wiechmann als Vorsitzender der Grünröcke zurück. Irmgard wer? Das fragen sich vermutlich viele Hüttenbuscher. Denn die noch amtierende Schützenkönigin wird nicht Irmgard, sondern Tenny gerufen. „95 Prozent kennen mich nur unter diesem Namen“, sagt Lütjen, die sich allmählich an den Gedanken gewöhnen muss, wieder vom Königsthron herabzusteigen. Ihr zurückliegendes Königinnenjahr habe sie aber als „sehr, sehr toll“ empfunden, sagt sie. „Es war eine tolle Kameradschaft.“

Als Lütjen in den Schützenverein eingetreten ist, war sie gerade einmal 15 Jahre alt. Der Titel reizte sie seitdem sehr. „Wenn ich 70 bin„, sagte sich die Schützin stets, „versuche ich es nicht mehr.“ Dieser Vorsatz hat offenbar gewirkt: Mit 69 Jahren klappte es endlich mit den Königsehren.

Ob sie auf den Geschmack gekommen ist und es nochmal wissen will? Lütjen: „Das will ich nicht ausschließen.“ Ein bisschen gedulden muss sie sich allerdings noch. Aber darin ist die Hüttenbuscherin ja geübt. Drei Jahre muss sie zunächst pausieren, bevor sie wieder um den Titel konkurrieren darf. „Dann fange ich eben mit 73 Jahren wieder an“, sagt Lütjen. „So wie ich mich jetzt fühle, kann ich noch schießen, bis ich 100 Jahre alt bin.“