Seit mehr als 30 Jahren steht das Borgfelder Geschäft Hannig Obst & Genüsse für frische Waren von hoher Qualität. In der Weihnachtszeit hat Inhaber Christian Hannig auch süße Präsente vorrätig (linkes Foto). (Andreas Schack)

Dazu gehört auch eine Auswahl besonderer Öle, Gewürze und Feinkostartikel. Ganzjährig befinden sich in den Regalen des Geschäfts in der Borgfelder Heerstraße 37 zudem selbstgemachte Plätzchen seiner Ehefrau und verschiedene Marmeladen. Kurz vor den Festtagen kommen dekorative Leb­kuchenhäuser und leckere Weihnachtskekse hinzu.

Als Lebensmittelhändler darf Hannig auch während des Lockdowns öffnen. „Auch wenn die Abstandsregelungen bedeuten, dass nur drei Kunden gleichzeitig in unserem Geschäft einkaufen dürfen, sind wir weiterhin für sie da und meistern die Herausforderungen gemeinsam“, sagt der Händler. Um Wartezeiten zu verkürzen, geht er so oft es geht vor die Tür und fragt die geduldig wartenden Kunden mit gebührendem Abstand, was er ihnen herausbringen kann. Im Laden bedient währenddessen sein Team. Das klappt ganz gut. Trotzdem rät er allen, die bereits wissen, was sie noch für die Festtage benötigen, frühzeitig ihre Bestellungen aufzugeben – persönlich im Laden, per Fax und E-Mail ist das möglich. „Vorbesteller können ihre Ware von der Rückseite unseres Geschäfts abholen“, erläutert der 52-Jährige.

Zum Mitnehmen bietet Hannig auch einen abwechslungsreichen Mittagstisch an. Das schmackhafte Angebot reicht von knusprigen Hähnchenschenkeln bis zu vegetarischen Gerichten, Eintöpfen und Suppen. Die Speisen werden in der eigenen Küche aus frischen Zutaten zubereitet. Für die Festtage entstehen dort außerdem alljährlich besondere Weihnachtsgerichte für Abholer.

Frische, Geschmack und der persönliche Service haben Hannig und sein Team über die Jahrzehnte zu einer beliebten Adresse für Feinschmecker gemacht. Für die gute Qualität seiner Ware sorgt der Inhaber persönlich. Mitten in der Nacht macht er sich täglich, außer sonntags, auf den Weg zum Großmarkt. „Vor Ort schaue ich mir die Ware genau an, koste und probiere. Nur so kann ich sicher sein, dass schmeckt, was ich auswähle“, sagt der erfahrene Fachhändler.

Zurück im Geschäft werden die Einkäufe in der farbenfrohen Auslage präsentiert. So machen die Lebensmittel Lust auf Probieren und Kochen. Häufig hat Hannig für seine Kunden dazu interessante Rezeptvorschläge parat. Überhaupt gehöre der Schnack über die Ladentheke mit seinen Stammkunden zu den schönsten Seiten seines Berufs. Für alle Kunden hat Hannig deshalb auch jedes Jahr zur Weihnachtszeit eine kleine Überraschung.

Bestellungen sind mit zwei Werktagen Vorlauf möglich, per Fax an 0421 / 276 81 60 und per E-Mail an OundG- Hannig@t-online.de. Die persönliche Einkaufsliste kann auch im Geschäft abgegeben werden, am besten mit Einkaufskorb oder -tasche.