Zwar ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee sehr gering, dennoch schmecken Glühwein und Co. morgen und Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt. (Miesner)

Das gelingt nirgendwo besser als auf einem der stimmungsvollen Märkte in der Region. So lädt an diesem Wochenende, 7. und 8. Dezember, der Weihnachtsmarkt Grasberg zum Schauen, Stöbern und Schlemmen ein. In der Speckmannstraße – vom Rathausplatz bis zum Gemeindehaus der Kirche – haben die Händler, Vereine, Institutionen und alle, die Schönes oder Leckeres anbieten, ihre Buden aufgestellt.

Das vorweihnachtliche Event haben Mitglieder des Grasberger Unternehmer-Treffs (G.U.T.) und der Kirchengemeinde gemeinsam organisiert und dafür zahlreiche Attraktionen in die Gemeinde geholt. Am morgigen Sonnabend und Sonntag hat der Weihnachtsmarkt jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

In den liebevoll dekorierten Zelten präsentieren die Kunsthandwerker ihre Arbeiten. (Klaus Göckeritz)

Traditionell öffnet Bürgermeisterin Marion Schorfmann zu diesem Anlass bereits seit Jahren den Ratssaal, damit die Kunsthandwerker aus der näheren und weiteren Umgebung ihre Arbeiten präsentieren können.

Selbstgebackenes, Selbstgestricktes sowie Selbstgemachtes wirbt dort dicht an dicht um die Gunst des Publikums und verspricht Überraschungen unter dem Tannenbaum. Die Organisatoren erwarten rund 60 Aussteller aus verschiedenen Bereichen auf dem Markt, die sich zwischen Ratssaal, Zelt und Buden verteilen.

Mit der Weihnachtsstern-Aktion werden Kinder und Senioren der Gemeinde unterstützt. (Klaus Göckeritz)

„Der Weihnachtsmann hat versprochen, nach Grasberg zu kommen“, verraten die Organisatoren. Am Sonnabend und Sonntag, so hört man seitens des Grasberger Unternehmer-Treffs, soll der alte Herr zwischen 15 und 18 Uhr auf dem Markt unterwegs sein und kleine Überraschungen für die Kinder bereithalten.

Rund um die Kirche verbreitet die Gemeinde mit der gleichnamigen Aktion ihren Adventszauber. Feuerstellen und diverse Gelegenheiten zum Naschen, Genießen und Klönen laden zum geselligen Austausch ein. Im Gemeindesaal bauen die fleißigen Helfer ein reichhaltiges Torten- und Kuchenbüfett auf. Dazu reichen sie den Gästen literweise frischen Kaffee.

Bücher und Schnäppchen

Im Erdgeschoss des Gemeindehauses lockt derweil ein großer

Bücherflohmarkt mit gut erhaltenen Schmökern. Eine gute Gelegenheit also, zu stöbern und dabei möglicherweise auf literarische Klassiker zu stoßen. Vielleicht findet sich auch das eine oder andere Buch, das unter dem Weihnachtsbaum Freude bereitet.

Im Obergeschoss kommen Sparfüchse beim Schnäppchenmarkt mit vielen interessanten Angeboten sicherlich auf ihre Kosten: Dort findet sich Altes, Neues, Uriges und Außergewöhnliches.

Auch die evangelische Jugend bringt sich beim Weihnachtsmarkt ein und stellt vor dem Gemeindehaus ein großes Zelt auf. Dort besteht für Klein und Groß die Möglichkeit, Kerzen zu ziehen, Christbaumschmuck zu basteln oder Kartoffeln beim Rösten in den

offenen Flammen zuzuschauen. Stockbrot steht ebenfalls auf dem Speiseplan. An einer kindgerechten Cocktailbar werden farben-

frohe alkoholfreie Mischgetränke gemixt. Überhaupt ist der Weihnachtsmarkt wie bereits in den Vorjahren eine Veranstaltung für alle Sinne: Es gibt nicht nur viel zu sehen und genau unter die Lupe zu nehmen – auch Nase und Geschmackssinn werden angesprochen. Duftende Bratäpfel, warmes Popcorn, Glühwein und allerlei weitere Leckereien lassen die Herzen von Genießern höher schlagen.

Zu Zeiten der ersten Moorsiedler gab es zwar wohl noch keinen Glühwein in der Region, aber heißen Honigwein. Eine Tasse Met dürfte auch den Weihnachtsmarktbesuchern den Gang durch die

Budenstadt bei dem angekündigten Schietwetter am Wochenende angenehmer machen.

Kunst und Kultur treffen dort aufeinander. So stellt die Worpsweder Kunstschule Paula ihre Arbeiten vor. Die bunt kostümierten Akteure der Lilienthaler Freilichtbühne lenken die Aufmerksamkeit auf das Programm der kommenden Saison.

Damit alle Grasberger in wenigen Wochen ein schönes Weihnachtsfest verbringen können, setzen sich Ehrenamtliche mit der Weihnachtsstern-Aktion für Kinder und Senioren ein, die sich aufgrund ihrer Situation ihre Wünsche nicht erfüllen können. Während des Weihnachtsmarkts stehen Spendendosen bereit. So helfen die Besucher denjenigen, die es nicht so gut im Leben haben.

Der Grasberger Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, jeweils von 13 bis 19 Uhr in der Speckmannstraße zwischen Rathaus und Kirche statt.