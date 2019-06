Dass Arbeitsbekleidung durchaus schick sein kann, zeigt Mitarbeiterin Anke Helmken in dem Fachgeschäft in Trupermoor. (Klaus Göckeritz)

Hilfestellung gibt Melitta Manke in ihrem Fachgeschäft in der Trupermoorer Landstraße 7. Dort hält sie ein großes Sortiment an funktionaler Kleidung für den beruflichen und privaten Einsatz bereit. Ein Verkaufshit sind aktuell neben Shorts und Shirts auch Strohhüte. „Die Kopfbedeckungen sind leicht, praktisch und schützen“, erläutert Manke.

Die Expertin und ihr Team halten im Fachgeschäft aber noch viel mehr bereit. Das Sortiment umfasst Berufsbekleidung für Handwerk, Industrie und Business – egal, ob für die Arbeit auf der Baustelle, im Büro, in der Werkhalle oder auf der Straße. Bei allen Outfits wird Wert auf eine gute Qualität und Funktionalität gelegt. Dennoch müssen die Stücke bequem sein. Alles steht unter der Überschrift „Wir machen Arbeitsschutz bequemer“ .

Strohhüte sind in diesen Tagen sehr gefragt bei den Kunden. (Klaus Göckeritz)

Das Sortiment deckt Artikel für die Land-, Bau- und Forstwirtschaft sowie für Dachdecker und Maurer ab. Garten- und Landschaftsbauer werden ebenso fündig wie Mitarbeiter der Gastro-

nomie und der Küche und auch Industriebeschäftigte. Private Kunden finden zudem alles für den Einsatz in Haus, Hof, Garten oder die Freizeit.

Viele Betriebe wünschen sich einen einheitlichen Auftritt und statten ihre Mitarbeiter mit Shirts, Westen oder Jacken aus. „Sehr gefragt sind die Fun-T-Shirts und Sweatshirts mit flotten Sprüchen“, sagt Mitarbeiterin Anke Helmken.

In Trupermoor werden auch junge Kunden fündig: Zum Sortiment gehört Bekleidung für Kids ab zwei Jahren – unter anderem Latz-

hosen, Jacken, Westen, Mützen und Caps. Auf Wunsch gibt es die Teile mit Stickereien und wählbaren Motiven wie dem Lieblingstraktor. Kleine Arbeitshandschuhe für den Einsatz in Haus und Hof sowie Arbeitsoveralls und T-Shirts in kleinen Größen sind ebenfalls beliebt.

Das Fachgeschäft Manke ist seit mehr als 15 Jahren eine feste und gefragte Adresse in Lilienthal, seit 2010 am heutigen Standort. Die fachkundigen Mitarbeiter sind auf wichtigen Messen im Norden vertreten und informieren über verschiedene Themenbereiche rund um die Berufsbekleidung. Als nächstes steht die Tarmstedter Ausstellung vom 12. bis 15. Juli auf dem Plan. Dort werden die Trupermoorer mit einem großen Sortiment vertreten sein – natürlich auch mit Strohhüten, sagt Manke.

M. Manke Berufsbekleidung in der

Trupermoorer Landstraße 7 in Lilienthal hat montags bis freitags durchgehend von 9 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Fachgeschäft unter Telefon 04298 / 46 77 03 oder per E-Mail an info@berufsbekleidung-manke.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.berufsbekleidung-manke.de.