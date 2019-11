Die Tarmstedter Geschäftsleute haben sich für Sonntag einiges einfallen lassen, um den Kunden ein attraktives Angebot zu präsentieren. Mit dabei sind auch der Raiffeisen-Markt (links) und Michaelis Schuhe + Sport. (GEM)

Von 13 bis 18 Uhr laden vier Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Tolle Angebote und Inspirationen für Weihnachtsgeschenke sowie winterliche Dekorationen halten Bekleidung Fahjen, der Raiffeisenmarkt Tarmstedt, Landtechnik Grabau sowie Michaelis Schuhe + Sport bereit.

Bei Michaelis Schuhe + Sport in der Bahnhofstraße 14 gibt es Schuhe für jede Gelegenheit und für die Familie. Am Sonntag bietet sich dort die Möglichkeit, kostenlos das Schuhwerk auf Hochglanz bringen zu lassen. Außerdem locken mehrere Anbieter mit Accessoires: Das Kerzengeschäft Teelicht zeigt an der Jahreszeit orientierte Dekorationen und bei Monika Richter gibt es Schmuck der Firma Dekoster. Inas kleine Stickstube lässt sich bei der Arbeit über die Schulter schauen und bestickt Handtücher und mehr. Andrea von Haacke von Tischlein Deck dich ist mit handgefertigten Decken, Kissen und mehr dabei. Reinhard Michaelis hat eine Auswahl seiner Holzschilder vorbereitet und bietet weitere Dekoartikel an, während die Familienbäckerei Gilbert im Holzbackofen ihr Holzofenbrot zubereitet.

Anne Grabau präsentiert Sonntag Gartengeräte. (GEM)

Sabine Meyer-Gerken und Katrin Maaß vom Team Thermomix laden im Schuhhaus zu Kostproben aus der Multifunktionsküchenmaschine ein. Diese ermöglicht es ihren Nutzern, leckere Gerichte zu zaubern – von Anbraten über Karamellisieren bis zum Fermentieren ist mit dem Thermomix einiges möglich. Und das Beste: Das Rezeptportal Cookidoo ist integriert, informieren die Frauen. „Wer Lust hat, kann sich für einen der nächsten Kochkurse anmelden oder einen persönlichen Termin zum Erlebniskochen vereinbaren.“

Bereits heute bietet Michaelis Schuhe + Sport von 10 bis 17 Uhr eine kostenlose Fußdruckmessung. In rund 20 Minuten analysieren die Spezialisten die Druckbelastung der Füße. Für die Messung ist ein Termin erforderlich, eine Absprache ist auch kurzfristig noch möglich unter Telefon 04283/98 00 90.

Der Raiffeisen-Markt Tarmstedt in der Hauptstraße 23 beteiligt sich ebenfalls am verkaufsoffenen Sonntag und gewährt 25 Prozent Rabatt auf seine Berufsbekleidung sowie 15 Prozent auf das restliche Sortiment. Dazu gehören unter anderem Stücke für die Wintersaison wie Jacken, Westen und gefütterte Schuhe, Vogelfutter und -häuser sowie Brennstoffe, Schneeschieber, Streusalz und Schlitten. Mit den Sortimenten aus den Bereichen Reitsport, Garten, Bekleidung, Heimtier, Haushalt und Spielwaren ist der Markt seit mehr als sechs Jahren aus Tarmstedt nicht mehr wegzudenken.

Wer noch das passende Outfit für die Festtage sucht, ist bei Kleidung Fahjen, Bahnhofstraße 1, an der richtigen Adresse. In dem Haus für Mode gibt es Pullover und Blusen sowie dazu passende Hosen der Firmen Cecil, Kenny´S, Olsen sowie Zerres. Die Mitarbeiter des Traditionshauses beraten zum weiteren Sortiment, bestehend aus Tüchern, Ketten, Handtaschen und Winterjacken. „Seit Kurzem gibt es auch Nacht- und Unterwäsche für Damen und Herren“, laden die

Modeexperten zu einem Besuch ein, um das Angebot bei Kaffee und Gebäck kennenzulernen.

Nacht- und Unterwäsche sind neu im Fahjen-Sortiment. (GEM)

In der Bahnhofstraße 38 dreht sich auf dem Gelände von Grabau Landtechnik alles um die chemiefreie Unkrautentfernung. Unter anderem werden die Wildkrautbürsten der Marke AS-Motor vorgestellt. „Die wendigen AS30-Weed

Hex-Geräte sind optimal für die Unkrautbeseitigung an Mauern und Randsteinen“, erläutert Anne Grabau, die die praktischen Helfer auch im Winter bei Schnee und Eis empfiehlt. Margret Grabau präsentiert umweltfreundliche Reinigungs- und Pflegeprodukte der Marke Haka.

Fridtjof Gerritsma von Zweirad- Bahrenburg aus Wilstedt stellt auf dem Gelände von Grabau einen Auszug der Fahrrad- und E-Bike- Kollektion 2020 zur Schau. Die neuen Modelle können vor Ort Probe gefahren werden.

Erstmalig reist Anja Holsten von Entelmann Blumen & Pflanzen zum verkaufsoffenen Sonntag nach Tarmstedt. In der Ausstellungshalle bietet die Wilstedterin Grabschmuck an. Außerdem hat die Floristin Dekoratives für die Adventszeit im Gepäck. Um das leibliche Wohl haben sich die Organisatoren ebenfalls Gedanken gemacht und für ein passendes Angebot gesorgt: TJens Imbiss bietet chinesische und deutsche Küche. Neben Bratwurst, Currywurst, Krakauer und Pommes bietet er gebratene Nudeln mit oder ohne Hähnchenfleisch.

Am verkaufsoffenen Sonntag locken die vier Geschäfte und weitere Akteure von 13 bis 18 Uhr mit Aktionen sowie Angeboten nach Tarmstedt.