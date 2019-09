Thomas Egert-Malis und sein Team bieten digitale Lösungen für das Zuhause. Die Rundumkamera (rechts) ist ein Beispiel für Smart-Home-Lösungen. (Klaus Göckeritz)

Der Diplom-Ingenieur und sein Team sind Experten für Heizungs- und Solartechnik sowie Bäder.

Eine moderne und gut eingestellte Heizanlage, ob mit Heizöl oder Gas betrieben, sei im Vergleich zu älterer Technik deutlich sparsamer und schone die Umwelt. Für jede Haus- und Wohnungsgröße bietet das Team passgenaue Lösungen mit entsprechenden staatlichen Fördermöglichkeiten. „So können Kunden bei einem Kesseltausch mit einer Förderung von bis zu 15 Prozent kalkulieren. Wir beraten ausführlich und machen von der Planung bis zum Einbau individuelle Vorschläge“, sagt der Firmeninhaber. Modernes Heizen ist aber nicht nur mit Gas und Öl möglich, sondern auch mit Holzpellets, Scheitholzkesseln oder Wärmepumpen. Sinn macht es nach Aussage des Experten, eine bestehende Anlage zu optimieren. Stark nachgefragt werde „ein einfacher Weg zur neuen Heizung“. Für dieses Angebot in Zusammenarbeit mit den Osterholzer Stadtwerken zahlt der Kunde in der Regel zehn Jahre einen festen monatlichen Betrag, der neben der neuen Anlage auch Wartung und Service abdeckt. Die Experten beraten gern.

Das Unternehmen ist ebenso im Bereich Sanitär unterwegs und bietet Lösungen für das Badezimmer. Im Trend seien barrierefreie Duschen und komplette Erneuerungen aus einer Hand, wobei auf Wunsch die Fliesen-, Maler- und Elektroarbeiten eingeschlossen sind. „Das Badezimmer hat grundsätzlich an Bedeutung gewonnen“, sagt Egert-Malis. Dabei legt der Chef viel Wert auf gute Qualität. „Wir verbauen Markenartikel mit entsprechender Garantie.“ Anschauungsobjekte gibt es im Ausstellungsraum des Fachgeschäfts.

Eine zunehmend große Rolle spielten Egert-Malis zufolge die Digitalisierung der Haustechnik. So lassen sich zum Beispiel Heizkörperventile, der Heizkessel und die Beleuchtung über eine spezielle Steuerung oder das Smartphone effizient regeln. Der Sicherheit dienen zudem Wassersensoren, die den Hausbesitzer auf Leckagen aufmerksam machen und weitere Schäden verhindern können.

Egert-Malis und seine Mitarbeiter legen nicht zuletzt großen Wert auf eine gute Beratung, individuelle Planungen und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Die Firma steht zudem für zuverlässige und zeitnahe Wartungen sowie

Reparaturen im Bereich Heizung, Sanitär und Solar. Das Team bietet auch einen Notdienst an.

Die Firma Drigalla besteht seit mehr als 60 Jahren und wurde von Johann Drigalla gegründet. 2005 hat dessen Enkel Thomas Egert- Malis den Betrieb übernommen und schrittweise erweitert.

Die Installations- und Heizungsfirma Drigalla ist in der Falkenberger Landstraße 61 ansässig und unter Telefon 04298/34 25 sowie per E-Mail an info@drigalla.com erreichbar.