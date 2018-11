Mit warmen Mützen, Schals und Handschuhen von Kleidung Fahjen ausgestattet, macht die kalte Jahreszeit viel Freude. (FR)

November laden sie ab 11.11 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Mit dabei sind Bekleidung Fahjen, der Raiffeisenmarkt Tarmstedt, Landtechnik Grabau sowie Schuhe + Sport Michaelis. Bei einem entspannten Bummel durch Tarmstedt lassen sich dort tolle Angebote entdecken und Anregungen für Weihnachtsgeschenke finden. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich verwöhnen zu lassen.

Neben schicken Schuhen, Stiefeln, Jacken, Schals und Mützen gibt es bei Schuhe + Sport Michaelis Geschenkideen. Monika Richter aus Sittensen präsentiert im Verkaufsraum die Schmuckkollektion von Pierre Lang. Andrea von Haacke aus Bremen, Inhaberin von Tischlein deck dich, bringt Tischdecken, Kissenbezüge und mehr mit. Sie fertigt nach Maß individuelle Textilkompositionen für Tisch und Tafel in Haus, Garten und Gastronomie.

Koll VOS Tarmstedt (FR)

Das Teelicht aus Fischerhude präsentiert ebenfalls vorweihnachtliche Geschenkideen – ob die kleinen Kostbarkeiten verschenkt oder behalten werden, entscheidet jeder für sich. Inas kleine Stickstube aus Osten präsentiert individuell bestickte Handtücher und Waschlappen für Klein und Groß. In der Bahnhofstraße 38 dreht sich an diesem Sonntag alles um die chemiefreie Wildkrautentfernung. Die Familie Grabau als Spezialist für Land- und Gartentechnik stellt dort die Wildkrautbürsten der Marke AS-Motor vor. Die leichten AS30-WeedHex-Geräte sind optimal für die Unkrautbeseitigung an Mauern und Randsteinen geeignet. Die geringe Bürstengeschwindigkeit von 600 Umdrehungen pro

Minute ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Steinschlaggefahr und Staubentwicklung.

„Wir freuen uns besonders, an diesem Sonntag eine Produktinnovation vorstellen zu dürfen, die erst nächstes Jahr auf den Markt kommt: Die AS30E- WeedHex, welche durch einen Akkumotor angetrieben wird und somit nahezu emissionslos läuft“, sagt Anne

Grabau. Auch im Winter bei festgetretenem Schnee und Eis ist das Gerät eine nützliche Hilfe, da die Stahlbürste auch den komprimierten Schnee vom Boden abkratzt.

Anne Grabau und ihr Team kennen sich in Sachen Land- und Gartentechnik bestens aus. (FR)

Neben den Wildkrautbürsten stellen die Mitarbeiter des Fachgeschäfts am Sonntag verschiedene Maschinen zur Garten- und Hofpflege vor, etwa Rasenmäher und Laubbläser mit Benzin- oder Akkumotor. Margret Grabau freut sich, die umweltfreundlichen Reinigungs- und Pflegeprodukte aus dem Sortiment der Marke Haka vorzustellen, die EMAS-zertifiziert sind. EMAS ist ein anspruchsvolles System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung. Viele der Produkte sind auch für Allergiker geeignet.

Das Wilstedter Fachgeschäft Zweirad-Bahrenburg ist wieder beim verkaufsoffenen Sonntag. Inhaber Fridtjof Gerritsma präsentiert auf dem Gelände der Firma Grabau einen Auszug der neuen Fahrrad- und E-Bike-Kollektion. Die Modelle können nicht nur bestaunt, sondern auch zur Probe gefahren werden.

Lisa Rugen und Raiffeisen-Marktleiter Michael Brandt präsentieren die am Sonntag reduzierten Damenjeans (links). Passende Schuhe gibt es bei Michaelis. (FR)

Bekleidung Fahjen hält die passende Kleidung für die laufende und kommende Saison bereit. Mit Marken wie Olsen, Cecil, Zerres und vielen mehr überzeugt das Geschäft seit Jahren seine Kunden. Im Angebot sind am Sonntag Winterjacken mit den passenden Schals. Kaffee und Stollengebäck machen aus dem Bummel durch das Bekleidungsgeschäft eine runde Sache. Das Team freut sich, gemeinsam mit den Kunden auf eine schöne Zeit anzustoßen.

Auch der Raiffeisen-Markt ist beim verkaufsoffenen Sonntag dabei. „Wir eröffnen um 11.11 Uhr mit unseren Kunden die Karnevalssaison“, sagt Marktleiter Michael Brandt. Ein besonderer Höhepunkt an diesem Tag ist das „Prozente würfeln“: „Jeder Kunde hat sein Glück selbst in der Hand und kann mit drei Würfeln auf bis zu 18 Prozent Rabatt kommen. Es sei denn, der Kunde hat einen Pasch. Dann winken 20 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf“, erläutert Brandt.

Außerdem wird im Raiffeisen- Markt eine Schnäppchenecke eingerichtet, in der viele Artikel für nur elf Euro angeboten werden. „Ein Besuch zu Beginn des Aktionstags lohnt sich, denn es gibt Schnäppchen, die bis zu 60 Prozent herabgesetzt sind“, sagt Mitarbeiterin Lisa Rugen. Als Beispiel nennt sie die OSC-Damenjeans, dark stoned used, die sonst 29,99 Euro kostet.

Mit dem vielfältigen Sortiment, gerade für die Wintersaison, ist der Raiffeisen-Markt eine bewährte Adresse in Tarmstedt. Neben Winterjacken, Westen und gefütterten Schuhen, Wintervogelfutter, Vogelhäusern und Brennstoffen mit Holzbriketts, Kaminholz oder Holzpellets hält der Markt auch Schneeschieber, Streusalz sowie Rodelschlitten parat. Auch für die vorweihnachtliche Zeit bleiben keine Wünsche offen: Lichterketten, Windlichter, Dekoration oder Christbaumständer gibt es in großer Anzahl.

Für das leibliche Wohl der Ausflügler und Interessierten am Sonntag sorgt Klaus-Dieter Bruns mit Leckereien aus seinem Imbisswagen.