Ina Cordes (links) und Anke Haar präsentieren am Sonnabend die neuesten Ranzenmodelle. (Andreas Schack)

Unterstützung und Beratung bei der Auswahl bietet das Fachgeschäft Spielzeug Haar in Lilienthal. Das erfahrene Team um Inhaberin Anke Haar führt eine große Auswahl verschiedener Modelle und lädt für Sonnabend, 18. Januar, von 10 bis 15 Uhr zur Ranzenparty in das Autohaus Meyer, Goebelstraße 6 im Gewerbegebiet Moorhausen, ein.

„Das Interesse an den neuen Schulranzenmodellen ist alljährlich sehr groß. Darum laden wir frühzeitig zur großen Party in den Showroom von Auto Meyer ein. Dort gibt es genügend Platz für ­Kinder, Eltern und Großeltern, für fachkundige Beratung und zum Ausprobieren. Schließlich soll der Ranzen gefallen und gut sitzen“, erläutert Haar. Die Besucher erwartet eine große Auswahl an Ranzen und Rucksäcken verschiedener Hersteller, unter anderem von den Marken Scout, Step by Step, 4 YOU und ­DerDieDas.

Luca freut sich auf seine Einschulung, den Ranzen hat er bereits. (Andreas Schack)

Gut erkennbar

Haar und ihr Team beraten bei der Auswahl und geben wichtige Tipps. So gilt es beispielsweise, die Ergonomie, die Haltbarkeit und die ­Sicherheit zu beachten. „Der Ranzen sollte auf die Größe des Kindes abgestimmt sein und eine gute Rücken­polsterung haben“, erläutert Ina Cordes, Mitarbeiterin von Spielzeug Haar in der Hauptstraße 92. „In der dunklen Jahreszeit müssen Kinder zudem auf dem Schulweg gut erkennbar sein.“

Die Auswahl auf der Ranzenparty ist breit gefächert. (Andreas Schack)

Neben dem Team von Spielzeug Haar organisieren weitere Aussteller ein buntes Programm: Die Bibliothek Lilienthal sorgt für Spiel und Spaß rund um das Buch. Der Papier-Shop aus der Falkenberger Landstraße 42 präsentiert sein vielfältiges Sortiment an Schulbüchern, Heften und weiterem Schulbedarf. Bei Inga’s Waffelbäckerei können sich Groß und Klein zwischendurch stärken und währenddessen einen Luftballonkünstler beim Modellieren tierischer Figuren beobachten.

Nicht zuletzt lohnt sicherlich auch ein Blick auf die neuen Automodelle der Marken Renault und Dacia, die Gastgeber Auto Meyer im Angebot hat.

Die Ranzenparty von Spielzeug Haar findet am Sonnabend, 18. Januar, von

10 bis 15 Uhr im Autohaus Meyer in

der Goebelstraße 6 (Gewerbegebiet Moorhausen) statt.