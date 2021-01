Im Schaufenster und im Internet zeigt Anke Haar eine Auswahl ihres Angebots, das sich bestellen und abholen lässt. (Anke Haar)

In Falkenberg scheuen die Unternehmer keine Mühe und sind

voller Kreativität, wenn es darum geht ihren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Trotz der behördlichen Einschränkungen sorgen sie für ein wenig Freude und vor allem ein sicheres Einkaufserlebnis.

So mancher sieht in der gegenwärtigen Pandemie auch etwas Positives – beispielsweise bleibt häufig mehr Zeit für ein neues Hobby wie Aquaristik. „Wir erleben gerade einen regelrechten Boom. Die Nachfrage ist hoch“, sagt Julia Maats, Marktleiterin vom Futterhaus Lilienthal. Wer sich für ein Aquarium, dessen Bewohner und das passende Zubehör interessiert, kann sich vom Personal – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – beraten lassen. Maats empfiehlt, sich vor der Anschaffung eines Lebewesens reiflich zu überlegen, ob man diesem noch gerecht werden kann, wenn die Zeiten im

Homeoffice vorbei sind. „Aquarien sind relativ pflegeleicht und brauchen nach der Einrichtung nicht viel Aufmerksamkeit. Anders ist es zum Beispiel bei Hunden. Für die kann es zum Problem werden, wenn die Besitzer plötzlich nicht mehr den ganzen Tag daheim sind“, erläutert die Marktleiterin.

Blumen machen Freude und der Verkauf ist auch kontaktlos möglich. Anja Behrens von Moor Flowers hat viele kreative Ideen für Frühjahrsfloristik. (Moor Flowers)

Das Futterhaus hat weiterhin zu den regulären Zeiten geöffnet. „Wir sind wie immer für unsere Kunden da und tun unser Bestes“, sagt Maats. Sie bittet darum, möglichst allein in den Laden zu kommen. Zudem bietet das Fachgeschäft einen Drive-in-Service an. Kunden übermitteln ihre Wünsche per Telefon oder E-Mail an das Team und kommen anschließend zur Abholung vorbei. Die Mitarbeiter bringen die Ware direkt zum Auto.

Auch beim Fachhandel Manke Berufsbekleidung besteht die Möglichkeit, Ware zu bestellen und vor der Tür abzuholen. „Leider dürfen wir keine Kunden hineinlassen“, sagt Inhaber Michael Manke. Stöbern lässt sich derweil in dem großen Onlineshop unter www.berufsbekleidung-manke.de. Ob Kinder- oder Arbeitsbekleidung, Funshirts oder Schuhe – wer die nötige Kleidung oder den Arbeitsschutz für handwerkliche Tätigkeiten sucht, ist auf Mankes Internetseite richtig.

Gleichzeitig ist das Team gern telefonisch für seine Kunden da. Wenn es etwa Fragen zur Größe gibt oder noch nicht das richtige gefunden wurde, unterstützen die Mitarbeiter bei der Suche nach einer Lösung. „Wir sind sehr dankbar, dass unsere Stammkunden uns die Treue halten“, sagt Manke.

Ein Blick auf die Homepage von Spielwaren Haar, www.haar-

lilienthal.de, lohnt sich ebenfalls. Dort gibt es eine umfangreiche Auswahl verschiedener Spiel­waren, Haushaltsgeräte und Modellbahnen zu entdecken. Das Geschäft ist zwar aktuell geschlossen, doch bestellte Produkte können montags bis sonnabends jeweils von 10 bis 14 Uhr an der Ladentür abgeholt werden. Telefonische Bestellungen und eine Kontaktaufnahme über die Social-Media-

Kanäle sind ebenfalls möglich. Darüber hinaus zeigen die Schaufenster aktuelle Waren und Angebote. Im Januar-Sale gibt es zum Beispiel Töpfe, Pfannen, Isolierkannen, Flaschen und Besteck zu guten Preisen. Außerdem bietet WMF eine Tauschaktion an: Wer seine alte Pfanne oder ausgedienten Topf gegen ein neues Exemplar von WMF tauscht, erhält pro Produkt einen Nachlass von zehn Euro.

Auch mit Abstand ist es möglich, sich selbst oder seinen Mitmenschen eine Freude zu bereiten, zum Beispiel mit Blumen. Anja Behrens von Moor Flowers verzeichnet eigenen Angaben zufolge eine für Januar ungewöhnlich hohe Nachfrage nach Sträußen und Gestecken. Das Geschäft ist zwar geschlossen, Bestellungen sind aber per Internet oder Telefon möglich. Der Auftrag lässt sich direkt an den gewünschten Empfänger verschicken oder kann am Blumengeschäft abgeholt werden. Der Verkauf sei aktuell aufwendiger, aber die Dankbarkeit der Kunden mache das wieder wett. „Wir bekommen regelmäßig schöne Rückmeldungen“, sagt Behrens.

Auch De Uhrmoker Detlef Lachmund und seine Dienstleistungen sind in der Pandemie gefragt. Regelmäßig werde er um den Wechsel von Batterien und Armbändern gebeten. Insbesondere sehr wertvolle und alte Uhren müssen regelmäßig gewartet und gegebenenfalls restauriert werden, um zu funktionieren. „Nach fünf bis sechs Jahren braucht eine Uhr spätestens einen Ölwechsel“, sagt Lachmund. Wer das vernachlässigt, riskiert dem Experten zufolge unter anderem Lagerschäden. Lachmund informiert derzeit per Telefon sowie auf Abruf an der Tür über seine Leistungen.

Die Falkenberg-Apotheke öffnet wie gewohnt ihre Türen. Für das Team und Filial­leiterin Lena- Kim Kater spielen die Hygienestandards und Abstandsregeln eine besondere Rolle, da viele ihrer Kunden zu einer Risikogruppe gehören. Die Versorgung mit Medikamenten und die ausführliche Beratungen sollen dennoch wie gewohnt gewährleistet sein. „Wir sind weiter für Sie da. Bei Fragen freuen wir uns auch über einen Anruf“, erläutert Kater.