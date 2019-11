Ob vom Profi geschlagen oder selbst gesägt – in der Region starten in diesen Tagen die Weihnachtsbaumverkäufe. (Stefanie Paul, dpa)

Kriterien, die der Deutschen liebster Weihnachts-

baum, die Nordmanntanne, erfüllt. Sie ist sehr robust und behält auch in gut gewärmten Wohnzimmern einige Wochen ihre weichen und glänzenden Nadeln. Ebenfalls gern als Christbaum genommen sind verschiedene Fichtenarten und Kiefern.

Eine große Auswahl an Nordmanntannen hält die Baumschule Thölken in der Ziegelstraße 3 in

Osterholz-Scharmbeck bereit. „Alle sind frisch geschlagen und stammen aus eigenen Kulturen“, sagt Stephan Thölken. Die Ausstellungsfläche ist frei zugängig und alle Bäume werden auf Wunsch transportfähig eingenetzt. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr, sonnabends von 9 Uhr bis 13 Uhr sowie an den Sonntagen, 15. und 22. Dezember, von 9 Uhr bis 17 Uhr.

In dem Grasberger Unternehmen Tannen Block, Neu-Rautendorfer Straße 168, liegen die Sägen für die Kunden bereit. An den Wochenenden, 14. und 15. sowie 21. und 22. Dezember, jeweils von 11 bis 16 Uhr können sie ihre Weihnachtsbäume in weihnachtlicher Atmosphäre selbst schlagen. Das Team ist gern bei der Auswahl behilflich. Auf Wunsch werden die Weihnachtsbäume eingenetzt, um den Transport im Pkw zu erleichtern.

Weihnachtsbäume aus eigener Pflanzung bietet Hanno Dehlwes auf dem Orthhof, Feldhausen 52, in Lilienthal an. Der Verkaufsbeginn ist am Sonnabend, 30. November. Geöffnet hat der Hof von da an täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr sowie Heiligabend von 9 Uhr bis 12 Uhr. Wer unter den angebotenen Exemplaren nicht das passende findet, kann selbst die Säge ansetzen. Weitere Verkaufsstände mit geschlagenen Bäumen gibt es am Lilienthaler Friedhof in der Straße Zur Mittelwiese und in Grasberg, Wörpedorfer Straße 18, bei Ole Schmidt.

Die Baumschule Haase-Böschen,

Hintzendorf-Stellenfelde 15, in Posthausen startet am Montag,

2. Dezember, mit dem Verkauf von Nordmanntannen, Wald- und Blaufichten sowie Schnittgrün. Montags bis freitags öffnet die Baumschule von 9 bis 17 Uhr, sonnabends von

9 bis 16 Uhr sowie in der Adventszeit sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Einen besonderen Weihnachtsbaumdeal bietet das Möbelhaus Meyerhoff, Hördorfer Weg 33–37, in Osterholz-Scharmbeck. Von heute bis Montag, 23. Dezember, können die Kunden montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr aus einer riesigen Auswahl von Nordmanntannen ihren Weihnachtsbaum aussuchen. Dazu erwerben sie zunächst an der Weihnachtsbaumkasse in der Küchenwelt einen Weihnachtsbaum-Warengutschein in Höhe von 29,50 Euro. Anschließend holen sie ihren Baum ab. Der Gutschein wird abgestempelt und kann ab dem

2. Januar 2020 drei Jahre lang beim Kauf von Küchen, Möbeln oder

Accessoires im Einrichtungshaus eingelöst werden.