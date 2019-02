Freundliche Bedienung – für dieses Prädikat stehen Ute Tümpel (rechts) und Mitarbeiterin Sylvia Braun von der Fleischerei Tümpel in Borgfeld. (Klaus Göckeritz)

Die Kundschaft kommt längst nicht mehr nur aus dem Stadtteil, sondern auch aus den angrenzenden Quartieren und Lilienthal.

„Das ist eine schöne Bestätigung für unser Tun“, sagen Jörg und Ute Tümpel. Bekanntes und Bewährtes, aber auch Neues und Kreatives entsteht täglich in dem alteingesessenen Betrieb in Borgfelds Mitte. „Wir haben immer ein offenes Ohr für die Kundschaft und gehen auf deren Wünsche und individuellen Geschmäcker ein“, erläutert Ute Tümpel. So haben neben beliebten Wurst- und Fleischprodukten oder Salaten auch spezielle Angebote ihren festen Platz in der Auslage: Speckrotwurst und pikant gewürzte Leberwurst ebenso wie Fetaröllchen, Rhodostaschen, Datteln und Pflaumen im Speckmantel oder Hackfleischprodukte wie Cevapcici und Bifteki. „Auch die französische Ringsalami sowie Chili- und Trüffelsalami sind stets gefragt“, sagt Mitarbeiterin Sylvia Braun. Ein Dauerrenner seien die verschiedenen Bratwürste, insbesondere die Tümplinger Rostbratwurst, die nach einem alten Familienrezept hergestellt wird. Diese Wurst habe sein Großvater Herbert Tümpel ersonnen, der die Fleischerei vor mehr als 50 Jahren am jetzigen Standort gründete, sagt Inhaber und Fleischermeister Jörg Tümpel.

Die Grill- und Bratwürste haben übrigens immer Saison. Das Team, zu dem auch Manfred Bork gehört, hat unlängst beobachtet, dass nicht mehr nur im Sommer gegrillt wird, sondern zunehmend auch in der kühlen Jahreszeit.

Bei allen Produkten steht hohe handwerkliche Qualität und Regionalität im Vordergrund – zum Vorteil für die Kunden: So geben die Experten aus erster Hand Auskunft darüber, welche Zutaten für die Wurst- und Fleischprodukte oder Salate verwendet werden. Gleiches gilt für die Herkunft des Fleisches. Im Betrieb kommen ausschließlich Rind, Schwein, Lamm und Geflügel aus regionaler Haltung und Schlachtung zum Einsatz.

Beliebter Mittagstisch

Der Name Tümpel hat in Borgfeld einen guten Ruf. Nicht nur viele Kunden und Familien, sondern auch Vereine und Gruppen schwören auf das kulinarische Sortiment, zu dem auch Aufschnittplatten, ofenfrische Braten und herzhafte Suppen gehören. Gefragt sind zudem die Mittagsangebote. Am heutigen Donnerstag gibt es beispielsweise einen Kohlrabieintopf und am morgigen Freitag wartet ein Gewürzbraten auf die Kundschaft.

Der Ruf der Fleischerei reicht inzwischen sogar bis Asien. Kürzlich brachten die Tümpels zwei große Pakete per Luftfracht auf den Weg nach Singapur – darin frische Pinkel aus eigener Herstellung für ein Essen in großer Runde.

Die Fleischerei Tümpel im Moorkuhlenweg 5 hat montags von 7 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags von 7 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Fachgeschäft unter Telefon 0421 / 27 11 91 und per E-Mail an fleischerei- tuempel@ t-online.de. Infos im Internet unter www.fleischerei-tuempel.de.