Nach einem Allergietest besteht Gewissheit, was die Symptome auslöst. (A3591 Peter Roggenthin)

Für Pollenallergiker beginnt ein Leidensweg, der sich mitunter mehrere Monate lang hinziehen kann.

„Gerade jetzt freuen sich viele sehr auf das Frühjahr“, sagt Lena- Kim Kater von der Falkenberg Apotheke. Der Winter mit seinen kalten und dunklen Tagen sowie das Coronavirus haben häufig zur Isolation geführt und zum Teil große Einsamkeit bewirkt. Doch die Freude am Rausgehen wird schnell getrübt, wenn die Nase verstopft ist, die Augen brennen und tränen, der Hals kratzt und möglicherweise die Luft wegzubleiben scheint. Aktuell sind bereits Pollen von Hasel und Erle unterwegs und auch Birkenpollen fliegen oft schon früh.

Bärbel Müller (v.l.), Jutta Geerdes-Böschen und Lena-Kim Kater geben ihr Fachwissen im Umgang mit Allergien gern an die Kunden weiter. (Kim Wengoborski)

Alternative Methoden

„Typische Allergiesymptome wie Niesen und brennende Augen können wir zum Beispiel mit

Nasenspray und Augentropfen lindern“, sagt Kater. Auch sogenannte Anti-Histaminika werden ihr zufolge oft zur Behandlung der Symptome eingesetzt. „Bei schweren Fällen oder für eine Erstdiagnose sollte unbedingt ein Arzt um Rat gefragt werden“, erläutert die Apothekerin und verweist auf gängige Allergietests.

Neben den bekannten Produkten rund um Allergien berät das Team der Falkenberg Apotheke seine Kunden zudem gern auch zu alternativen Heilmethoden. So kommen der Apothekerin zufolge etwa homöopathische Mittel zum Einsatz und auch Nasenduschen können die Belastung für die Atemwege deutlich verringern. „Kleine Veränderungen im Alltag verschaffen ebenfalls Linderung“, sagt Kater. Ihr Tipp: Beim abendlichen Duschen werden Pollen von Haut und Haaren gewaschen und bringen so Ruhe für die Nacht. Am Tag getragene Kleidung sollte unbedingt vom Schlafzimmer fern gehalten werden. Spezielle Pollenschutzgitter vor den Fenstern helfen außerdem, die Belastung durch den feinen Blütenstaub zu reduzieren. Lüften sollten Allergiker im Idealfall bei Regen, da die Feuchtigkeit die Luft reinigt.

Kreuzallergien

Darüber hinaus sind einige Pollenallergiker von Kreuzallergien betroffen. Sie vertragen auch bestimmte Lebensmittel nicht. Etwa reagieren Menschen mit einer

Allergie auf Birkenpollen häufig auch mit Symptomen nach dem Verzehr von bestimmten Steinfrüchten, Sellerie und Nüssen. „Bei Fragen rund um das Thema Pollen und auch anderen Allergieaus­lösern stehen wir gern mit unserem Fachwissen zur Verfügung“, erläutert Kater.

Bei der Beratung der Kunden steht für das Team die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stets im Vordergrund. „Unsere Kunden sind sehr entgegenkommend, halten die Abstände ein und tragen ihre Masken“, sagt die Filialleiterin und bedankt sich für das Verständnis. „Die Mitarbeiter geben ebenfalls alles. Wir halten die Apotheke wie gewohnt für unsere Kunden in Betrieb“, sagt

Inhaber Uwe Hansmann.