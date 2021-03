Joachim Runge, Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung, glaubt an die Zukunft des Handwerks. (Kim Wengoborski)

„Die Auftragslage ist nach wie vor sehr gut“, sagt Joachim Runge, Obermeister der Innung. Er leitet gemeinsam mit Thilo Rohlfs die Firma Rohlfs & Runge Malereifachbetrieb GmbH in Grasberg.

Zu Beginn der Pandemie im vergangenen März waren viele Kunden zunächst skeptisch, doch damals konnten die Betriebe zumindest Malerarbeiten im Außenbereich durchführen. Mittlerweile haben sich die Kunden sowie die Maler und Lackierer an die Situation und die Hygiene- und Abstandsregeln gewöhnt, sodass auch Arbeiten im Haus wieder ohne weiteres möglich sind.

Während viele junge Familien in ihren Neubauten oder beim Neubezug eines renovierungsbedürftigen Hauses viele Arbeiten gern selbst erledigen, wächst nach einigen Jahren im Eigenheim der Wunsch, das Design und die Umsetzung in Fachhände zu übergeben. „Besonders die Bereiche, in denen sich Gäste aufhalten – wie das Wohnzimmer, die Küche und der Flur –, lassen sich die Bewohner gern kreativ und aufwendig gestalten“, so Runge.

Viele Frauen in den Teams

Aufgrund der vielfältigen modernen Möglichkeiten und der Fachkenntnis und Erfahrung der Betriebe sind den Wünschen keine Grenzen gesetzt. Benötigen die Kunden Inspiration, stehen die erfahrenen Mitarbeiter ihnen mit Ideen und Mustern zur Verfügung.

Für Schulabgänger ist der kreative Aspekt der Arbeit einer der Hauptgründe, den Beruf des Malers oder Lackierers zu erlernen, weiß Runge aus Gesprächen mit Auszubildenden. Doch der Nachwuchs in der Branche ist nach wie vor rar. „Viele junge Menschen widmen sich einem Studium oder bringen nicht die nötige Motivation mit“, so Runge.

In Runges Augen bietet der Beruf des Malers nach wie vor eine gute Perspektive. „Die Aussichten sind gut, und die Arbeitsbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert.“ So werde in vielen Betrieben mittlerweile mit Arbeitsbühnen und Gerüsten gearbeitet, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen. Die Zusammensetzung von Farben und Lacken werde stetig verbessert und gesundheitsverträglicher.

Während früher aufgrund der körperlichen Belastung lediglich Männer den Beruf des Malers ergriffen, sind heute oft Frauen in den Teams vertreten. „Die Frauen packen genauso an und bringen einen tollen Arbeitswillen mit“, sagt Runge, der selbst einige weibliche Mitarbeiter beschäftigt. Zudem hätten diese einen guten Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre, so seine Beobachtung.

Die Ausbildung zum Maler dauert drei Jahre. Im ersten Lehrjahr erhalten die Auszubildenden 680 Euro Vergütung, im zweiten 750 Euro und im dritten 915 Euro. Erst kürzlich wurden die Tarife erhöht, sodass sich Azubis aber auch Ausgelernte über ein höheres Gehalt freuen können. Um den Beruf des Malers und Lackierers erfolgreich zu meistern, sind einige Grundfertigkeiten unabdingbar: Sorgfalt und eine genaue Beobachtungsgabe sind bei der Arbeit sehr nützlich, um zum Beispiel Fenster gut abkleben zu können und Schäden am Material zu erkennen. Bewerber sollten zudem geschickt, mit einer guten Auge-Hand-Koordination ausgestattet und schwindelfrei sein. Eine gute körperliche Verfassung, um auch schwere Gegenstände und Geräte tragen und zeitweise in anstrengender Haltung arbeiten zu können, ist ebenfalls wichtig.

Die Gesellen und Meister der Betriebe geben ihr Wissen gern an die Auszubildenden weiter, sodass die Qualität gewährleistet ist. Während die jungen Kreativen in der Berufsschule ihr Wissen erweitern, besuchen viele Mitarbeiter der Innungsbetriebe regelmäßig Schulungen. Auf diese Weise bleiben sie auf dem neusten Stand, was Materialien, Techniken und Sicherheit angeht.

Die hiesigen Betriebe stehen bei Fragen gern zur Verfügung und freuen sich über Anrufe von Interessenten.