Der Besucherandrang ist zeitweise groß, dennoch bleibt an zahlreichen Ständen ausreichend Zeit für ein erstes Informationsgespräch. (mlo·Marcus Lorenczat, MLO)

Die hochwertige Beratungsqualität wurde in diesem Jahr erneut ausgezeichnet.

Die Aussteller sind bereit und freuen sich auf ein volles Haus. (MLO, Marcus Lorenczat)

Ein Erfolgsgarant der herausragenden Entwicklung der Volksbank im Bereich der privaten Baufinanzierung ist die TÜV-geprüfte Baufinanzierung. 2007 wurde das Kreditinstitut erstmals mit dem streng limitierten Siegel des TÜV Saarland ausgezeichnet. Das Geldinstitut hat sich dabei bewusst für eine Zertifizierung der Beratung durch ein unabhängiges Unternehmen entschieden, um die Beratungsqualität in dem Segment „Baufinanzierung“ nachhaltig zu optimieren und den Kunden ein Höchstmaß an Leistung zu garantieren.

Die Entscheidung für eine Immobilienfinanzierung ist der wichtigste Schritt im Rahmen der Finanzplanung eines Menschen. Gerade deshalb möchte das Kreditinstitut den eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden und lässt sich vom TÜV-Saarland jedes Jahr aufs Neue intensiv begleiten und unabhängig überprüfen. Im Februar dieses Jahres fand wiederholt die Prüfung der umfangreichen Leistungskriterien ohne jegliche Einschränkungen statt. Damit bleibt die Volksbank das einzige Kreditinstitut im Elbe-Weser-Raum, welches das Qualitätszertifikat führen darf.

Die Themenvielfalt trifft nach wie vor den Nerv der Zeit. (VOLKSBANK, Volksbank (frei))

Der TÜV-Saarland hat im Audit festgestellt, dass alle Zertifizierungsbedingungen gegeben und die genannten Mindestanforderungen ausnahmslos erfüllt sind und in einigen Punkten sogar übertreffen. Die Erneuerung des Zertifikats wurde daher ohne Einschränkung empfohlen.

Manfred Kuhn vom TÜV-Saarland hat zudem weitere positive Auffälligkeiten beim Überwachungsprozess festgestellt und dokumentiert. Zum einen fällt die qualifizierte, vorausschauende und persönliche Beratung und die optimale Einbindung oder Prüfung aller staatlichen Fördermittel auf. Die hohe kundenorientierte Produktvielfalt sowie die besondere Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Beratungsunterlagen fielen den Prüfern positiv auf. Die sehr ausführliche Risikobesprechung, insbesondere Absicherung der Einkommenssituation und die besondere Verständlichkeit der Beratungsgespräche bringen es insgesamt auf ein fachlich hohes Niveau.

Die Entwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung bestätigt die gute Qualität. Inklusive der Vermittlungen an die Münchener Hypothekenbank betrug das Volumen in 2017 94,5 Millionen Euro. „Wir freuen uns und sind sehr stolz, dass unabhängige Gutachter unsere hohen Leistungsanforderungen an eine qualifizierte Baufinanzierungsberatung in allen Kriterien bestätigen. Das Ergebnis dieses jährlichen Audits ist ein Qualitätsbeweis für die umfassende und persönliche Kundenberatung rund um unsere Immobilienfinanzierung zu guten Konditionen“, so Vorstandsmitglied Jan Mackenberg.