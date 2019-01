Unterstützung bietet Spielwaren Haar. Das Team lädt wieder zu einer Ranzenparty ein. Da der Andrang erfahrungsgemäß sehr groß ist, steigt die Party nicht in dem Fachgeschäft, sondern in der Ausstellungshalle von Auto Meyer, Goebelstraße 6, im Gewerbegebiet Moorhausen. Kommenden Sonnabend, 19. Januar, können sich Kinder, Eltern, Großeltern und Interessierte von 10 bis 15 Uhr in aller Ruhe umschauen, beraten lassen und von attraktiven Angeboten profitieren. Für ABC- Schützen gibt es einen Rabatt in Höhe von 25 Euro in Form eines Gutscheins für den nächsten Einkauf.

Inhaberin Anke Haar und ihr Team beraten in bewährter Weise und geben wichtige Hinweise. Natürlich geht es um neue Designs und aktuelle Modelle – die Experten informieren zudem um Haltbarkeit, Sicherheit und Ergonomie in Sachen Schulranzen. Dieser muss auf die Größe des Kindes abgestimmt sein und eine gute Rückenpolsterung haben. Dazu müssen sich die Verschlüsse gut öffnen und schließen lassen.

Schließlich lenken die Fachleute den Blick in puncto Farben und

Designs auf das Thema Sicherheit. Gerade in der dunklen Jahreszeit müssen Kinder auf dem Schulweg gut erkennbar sein. „Wir haben eine große Auswahl an Ranzen und Rucksäcken“, sagt Haar und nennt beispielhaft die Marken Scout, Step by Step und 4 YOU.

Bei der Ranzenparty im Renault- Autohaus gibt es zudem ein großes Rahmenprogramm. So wirbt die Bibliothek Lilienthal für das Buch und das Lesen. Was sich hinter der Ankündigung „Spiel und Spaß für das Buch“ verbirgt, erfahren die Kinder vor Ort. Beteiligt ist auch der Papier-Shop aus der Falkenberger Landstraße. Inhaber Hergen Bürger ist ein Experte für den Schulstart und bietet einen kompletten Service rund um Schulbücher, Hefte und anderen Bedarf an.

Inga's Waffelbäckerei sorgt für eine Stärkung. Darüber hinaus gibt es ein Kinderschminken und einen Luftballonkünstler. Nicht zuletzt stellt sich der Frauensportclub Sporteve, ehemals Mrs. Sporty, auf der Ranzenparty vor.

Wer möchte, kann natürlich auch einen Blick auf die aktuellen Modelle der Automarken Renault und Dacia werfen, kündigt Autohauschef Jörn Meyer an.

Die Ranzenparty von Spielzeug Haar hat am Sonnabend, 19. Januar, von

10 bis 15 Uhr, bei Auto Meyer in der

Goebelstraße 6 im Gewerbegebiet Moorhausen geöffnet. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.