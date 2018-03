Nils Krentzel freut sich auf Besuch in der Werkzeugkiste. (SKI · Kim Wengoborski, SKI)

Ein Mitarbeiter der Firma Utopia velo ist vor Ort und bringt ein paar Neuheiten mit. Die Fahrräder aus der Saarbrücker Manufaktur sind besonders stabil und halten etwas mehr Gewicht ohne Probleme aus.

Ein besonderer Hingucker sind die Dreiräder. Doch beim Hingucken soll es laut Fridtjof Gerritsma nicht bleiben: „Unsere Gäste sollen die Dreiräder ruhig ausprobieren. Jedes fährt sich anders und es ist sehr wichtig, dass einem das Fahrgefühl gefällt“, beschreibt er. Die Dreiräder seien insbesondere für Menschen mit Einschränkungen geeignet, zum Beispiel bei einem nicht mehr vollständig intakten Gleichgewichtssinn. „Die Nachfrage nach den Dreirädern steigt. Sie ermöglichen Mobilität, auch wenn der Körper nicht mehr so mitmacht“, betont Gerritsma.

Das Dreirad ist ein bequemes Fortbewegungsmittel, weiß Fridtjof Gerritsma, Inhaber von Zweirad Bahrenburg. (SKI · Kim Wengoborski, SKI)

Für den Ausflug ins Grüne oder auch in die Wilstedter Geschäftshäuser bedarf es natürlich eines passenden Schuhwerks. Das Schuhhaus Wilstedt hat wieder die vielfältige Ware parat. Viel zu entdecken gibt es am verkaufsoffenen Sonntag im Pavillon vor dem Haus. Dort sind wieder Rest- und Einzelpaare zu Schnäppchenpreisen zu finden.

Und auch die neue Frühjahrsmode ist eingetroffen: Sneakers und Sandalen in farbenfrohen Looks aber auch in metallic, das in der vergangenen Saison bereits en vogue war und weiterhin durch Eleganz besticht.

Angela Borgfeldt präsentiert schicke Kombinationen. (SKI · Kim Wengoborski, SKI)

Buntes Programm

Außerdem hat das Schuhhaus eine weitere Marke aufgenommen. Blue Heeler aus Australien hat Boots für Kinder, Damen und Herren zu bieten, die mit Lässigkeit, Funktionalität und einem hochwertigen Lederfutter überzeugen. „Für das wechselhafte norddeutsche Wetter sind sie einfach perfekt“, betont Gita Gieschen, die das Geschäft gemeinsam mit Gudrun Ahrens leitet.

Das Haus Wilstedt freut sich am verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls über Gäste und hat wieder ein kleines Programm vorbereitet. Das Betreuungsteam bietet ein Hau-den-Lukas-Spiel für Kinder an und beim Glücksrad gibt es viele kleine und ein paar Hauptpreise zu gewinnen. Stärken können sich die Gäste mit frischem Knipp auf Schwarzbrot mit Butter zum Preis von 2,50 Euro.

Darüber hinaus verfügt die Wilstedter Geschäftswelt über zahlreiche weitere Betriebe, die zwar nicht am verkaufsoffenen Sonntag öffnen, aber unter der Woche wichtige Dienstleistungen erbringen und ihre Waren anbieten. Dazu gehört unter anderem Gebhard Landhandel. Hier gibt es alles, was Landwirte und Hobbygärtner für Haus, Hof, Ländereien und Garten benötigen. Düngemittel sind ein Schwerpunkt des Unternehmens, aber auch Baustoffe sowie Brennstoffe findet der Besucher in dem Unternehmen, das bereits im Jahr 1924 gegründet wurde.

Für Zimmerertätigkeiten jeglicher Art sowie Dachdeckerarbeiten steht die Zimmerei & Holzbau Herr zur Verfügung. Neuerdings unterstützt der Betrieb auch andere beim Selbstbauen: Mit der neuen Abbundanlage können sich Kunden aber auch Mitbewerber ihre Bausätze aus Holz zuschneiden lassen. Dazu benötigen sie nur die Daten beziehungsweise den Bauplan von ihrem neusten Projekt. Einmal in die Maschine eingegeben, kommen die Holzteile passend heraus und schon kann es losgehen.

Ab in den Garten



Inhaber Torsten Herr legt viel Wert auf eine traditionelle Ausführung der Arbeiten und setzt daher in der Regel auf traditionelle Holzverbindungen. Der Betrieb hat sich unter anderem auf Altbausanierungen auf ökologischer Basis mit ökologischen Dämmstoffen spezialisiert. So werden zum Beispiel Wände, Böden, Decken oder Dachschrägen mit Holzfaserdämmstoffen gefüllt. Auf diese Weise wird ein besserer winterlicher Wärmeschutz und ein sommerlicher Hitzeschutz erzielt, die Energiekosten sinken und das Raumklima wird als angenehm empfunden.

Terrassen, Wege, Einfahrten aber auch größere Industrieflächen: Immer wenn es um Pflasterarbeiten geht, ist die Firma Gieschen ein guter Ansprechpartner. Gerade jetzt im Frühjahr macht es wieder Spaß, etwas am Außengelände zu verändern. „Wir führen außerdem sämtliche Erdarbeiten und Kanalarbeiten durch“, hebt Jan Hinnerk Gieschen, Inhaber des Unternehmens, hervor. Das Team profitiert von jahrelanger Erfahrung kombiniert mit einem stetigen Interesse an neuen Möglichkeiten.

Im Rahmen der Erdgasumstellung erhalten viele Wilstedter in den kommenden Wochen Besuch von ihrem Energieversorger. Alle Anlagen werden von der EWE überprüft. Möglicherweise müssen manche Anlagen erneuert werden. „Wenn es Fragen gibt, kann man sich gerne an uns wenden“, sagt Stefan Walter von Walter Gebäudetechnik. „Einige Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind, müssen ohnehin erneuert werden“, sagt der Fachmann.

Auch bei der VGH Versicherung von Stephan Kück-Lüers tut sich etwas. Vor kurzem wurde der Zugang zum Büro gepflastert, der Zugang ist barrierefrei und wird von neu gepflanzten Bäumen verschönert. Der Grund für die Umbauarbeiten ist, dass das Büro eine neue Aufteilung erhalten soll. In der letzten Aprilwoche wird der neue Eingang errichtet. In dieser Zeit arbeitet das Team in einem LKW vor der Haustür, der vor der VGH extra für solche Zwecke gestellt wird. „Während der Umbauarbeiten sind wir weiterhin für unsere Kunden da“, sagt Kück-Lüers.