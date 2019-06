Die elf Musiker von Phil reißen die Fans mit den größten Hits des englischen Megastars Phil Collins und seiner früheren Band Genesis mit. Sie eröffnen das Rock im Torf am Freitagabend. (Phil)

Darüber hinaus wird am Sonnabend wie gewohnt eine breite Palette verschiedener Bands und Musikstilen geboten.

Die Organisatoren rechnen mit rund 1500 Besuchern. Zum ersten Festival vor 15 Jahren waren es gerade einmal 250 Gäste, die der Einladung gefolgt waren – nicht wissend, was sie erwartete. Denn der Vorgänger, „Die drei tollen Tage“, war zünftig-traditionell, geprägt von Blasmusik. Einst kamen etliche Besucher zum Traditionsfest, insbesondere aus den Worpsweder Ortschaften Südwede, Nordwede, Wörpedahl, Worpheim und Weyermoor. Auf der Wiese gegenüber vom Dorfgemeinschaftshaus wurde dann ein riesiges Zelt aufgebaut. Doch Jahr für Jahr sanken die Besucherzahlen und schließlich war das Fest dermaßen geschrumpft, dass es in den kleinen Saal des Dorfgemeinschaftshauses verlegt wurde – und schließlich gar nicht mehr stattfand.

„Wir wollten wieder Schwung nach Südwede bringen und eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die alle zusammenbringt“, sagt Wolfgang Wüppelmann, einer der Gründer des Rock im Torf. Der Freundeskreis Südwede unterstützt die Rocker von Beginn an tatkräftig. Beim Festival packen alle mit an und bringen das Dorfgemeinschaftshaus sowie das Gelände auf Vordermann.

Neben den Gästen schätzen auch die Bands die familiäre Atmosphäre. „Das Interesse, bei uns zu spielen, ist groß. Die Bands stehen Schlange“, erläutert Ralf Diekmann, Organisator und Bandmitglied von The Wantonness. Im Unterschied zu anderen Festivals werde in Südwede viel Wert darauf gelegt, die Bands gut zu betreuen.

Für die Band Phil habe er selbst Schlange stehen müssen, sagt Diekmann. Er habe die Musiker vor drei Jahren im Bremer Schlachthof erlebt und damals angesprochen. Seither habe er stets versucht, die Band für Rock im Torf zu gewinnen, nun endlich mit Erfolg. „Der Frontmann Jürgen Mayer klingt genau wie Phil Collins, sieht auch noch fast so aus und die Band ist unheimlich professionell“, sagt Diekmann. Die elfköpfige Band hat die größten Hits des englischen Megastars und seiner früheren Band Genesis im Programm, darunter „Easy Lover“, „Another Day in Paradise“, „Invisible Touch“ und „Carpet Crawlers“. Die Musiker aus Baden stehen für Spielfreude, gute Laune, einfallsreiche Shows, musikalische Nähe zum Original – und zum Publikum.

Für die Verpflegung ist ausreichend gesorgt. Es gibt Curry- und Bratwurst, Waffeln von den Vereinsmitgliedern, eine Gyrospfanne und Brezeln vom Tarmstedter Hof sowie Getränke.

Karten sind im Vorverkauf bei Eventim, Nordwest-Ticket und bei der Classic- Tankstelle von Ralf Diekmann in der Worphauser Landstraße 38 in Lilienthal erhältlich. Für Freitag kostet das Ticket im Vorverkauf 31,50 Euro (AK 35 Euro). Der Eintritt am Sonnabend kostet

15 Euro. Gäste, die an beiden Tagen dabei sein möchten, zahlen 40 Euro. Infos unter www.rock-im-torf.com.